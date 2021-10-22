Twitter приобрел приложение Sphere

Twitter купил приложение Sphere, предназначенный для группового обмена сообщениями и не только. Об этом сообщили в блоге Sphere.

Twitter - фото из открытых источников





"Мы рады поделиться сегодня важной новостью — Twitter приобрел Sphere! Мы примкнем к ускоренному миссии по сближению людей через сообщество", — сообщили в компании.





Команда Sphere рассматривает это приобретение как возможность вывести свою работу на "абсолютно новый уровень". Все сотрудники Sphere присоединятся к Twitter со следующего месяца.





"В следующем месяце мы прекратим работу нашего автономного продукта. Мы рады, что наша команда из 20 человек продолжит работу в рамках инициативы Communities, Direct Messages, and Creators initiatives в Twitter", — отметили в Sphere.





Сейчас компания предлагает сервис для группового обмена сообщениями в групповых тематических чатах, размещение объявлений и опросов, анонсов событий. Sphere существует с 2016 года. Его соучредитель — британский программист Ник ДьАлоизио. Как отмечает издание The Verge, свой первый стартап он продал в 17-летнем возрасте. В 2013 году по 30 млн долларов Yahoo приобрела его наследие — новостной агрегатор Summly. Стоимость сделки между Twitter и Sphere пока не разглашается.





Напомним, популярная социальная сеть Twitter проводит тестирование новой функции. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Новой возможностью для соцсети станет маркировка автоматизированных учетных записей. Как заявляют разработчики, метки смогут помочь отличать полезных ботов от тех, которые распространяют спам. Полезные автоматизированные аккаунты, например, могут предупреждать пользователей о стихийных бедствиях или помогать находить информацию о вакцинации. Благодаря новой функции пользователи смогут легко отличить "хороших" ботов от тех, которые разносят спам или фейковые сообщения. На данный момент возможность тестируется ограниченным количеством людей. Однако после этого она должна будет стать доступной для всех. На данный момент неизвестно, когда завершится тестирование.

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