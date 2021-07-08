TikTok запускает новую возможность для пользователей: что известно

Популярный сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok запустил новую пилотную программу. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

TikTok запускает пилотную программу. Фото из открытых источников

Благодаря данному пилотному проекту у пользователей сервиса появилась возможность создавать и отправлять видеорезюме для принятия на работу.

Как стало известно, с 7 по 31 июля видеозаявки принимать такие компании, как Shopify, TikTok, Contra, WWE и многие другие. На данный момент в программе для принятия резюме зарегистрировалось около 30 различных работодателей. Чтобы отправить свое резюме, пользователю нужно добавить к видео хэштег #TikTokResumes. Сейчас эта программа работает только на территории Соединенных Штатов Америки.

Для создания более длинных роликов-резюме пользователям предоставят возможность записи трехминутного видео. Чтобы найти возможность для передачи резюме, достаточно вписать нужный хэштег или перейти на официальный сайт. Кандидатам будут предлагать ознакомиться со списками вакансий и посмотреть примеры созданных резюме.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в ближайшее время популярный сервис TikTok обновит свое приложение. С новым апдейтом для пользователей появится новая возможность. Разработчики отмечают, что добавляют новую функцию за многочисленных просьб создателей контента. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что TikTok забанил более 11 миллионов учетных записей пользователей. Представители компании рассказали, что послужило причиной для блокировки.

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