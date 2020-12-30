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TikTok обзаведется собственным сервисом электронных платежей

ByteDance подала заявку на создание товарного знака TikTok Payment

сегодня, 18:27
Автор:

Павел Зинченко
ByteDance, компания, стоящая за TikTok, недавно подала заявку на новый товарный знак для "TikTok Payment". Международная классификация охватывает 36 категорий "Управление финансовой собственностью", которые в настоящее время ожидают утверждения.
Примечательно, что эта новость появилась после того, как компания косвенно выиграла платежную лицензию в сентябре 2020 года, когда она купила UIPay, чтобы расширить свои собственные возможности электронных платежей в Китае. В то время компания заявила, что приобретение поможет улучшить ее пользовательский опыт с помощью других способов оплаты, а также будет обслуживать пользователей других продуктов и услуг ByteDance.
Кроме того, еще в июне 2020 года компании, стоящей за популярным приложением для обмена короткими видео, также удалось получить три финансовые лицензии на платежи и страхование третьим лицам за счет приобретений и других средств. Скорее всего, они предназначались для разработки и запуска собственной платежной системы, которая, скорее всего, будет первой в ее родной стране, Китае.
С начала года ByteDance также нанимает сотрудников по всему миру для расширения своей команды, которая будет отвечать за построение сети и платформы, которая может предоставлять решения для трансграничных платежей. Согласно отчету Reuters, компания даже подала заявку на получение лицензии на цифровой банкинг в таких странах, как Сингапур.
Как сообщало издание "Комментарии", TikTok возобновил работу в стране, в которой был под запретомПакистан объявил о снятии запрета на TikTok после заверений китайской компании в том, что она будет подвергать цензуре "непристойный и аморальный" контент.

TikTok обзаведется собственным сервисом электронных платежей

TikTok получит платежный сервис. Фото: Droid News


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/12/30/bytedance-tiktok-payment-trademark-e-payment/
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