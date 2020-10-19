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TikTok возобновил работу в стране, в которой был под запретом

Пакистан запретил работу TikTok на своей территории из-за аморального контента

сегодня, 18:17
Автор:

Павел Зинченко

В понедельник Пакистан объявил о снятии запрета на TikTok после заверений китайской компании в том, что она будет подвергать цензуре "непристойный и аморальный" контент. Об этом сообщает La Prensa Latina.

TikTok возобновил работу в стране, в которой был под запретом

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Этот шаг был предпринят через 10 дней после того, как это вызывающее споры, но популярное приложение для обмена видео было запрещено в стране по распоряжению Управления электросвязи Пакистана (PTA).

"TikTok разблокируется после заверений руководства в том, что они заблокируют все учетные записи, неоднократно участвующие в распространении непристойности и аморальности", — говорится в сообщении PTA.

PTA заявила, что приложение TikTok, разработанное китайской компанией ByteDance, будет модерировать все содержимое своего приложения в соответствии с "местными законами" Пакистана.

Китайское приложение для обмена видео было запрещено 9 октября в ответ на "ряд жалоб из разных слоев общества на аморальный и непристойный контент", которые оно размещало на своей платформе. По данным веб-сайта Statista, у TikTok около 14 миллионов пользователей в стране.

Соседняя Индия уже запретила популярное приложение в начале этого года из-за напряженности на границе с Китаем, в то время как администрация президента США Дональда Трампа также пыталась заблокировать его, ссылаясь на соображения безопасности, хотя суды США пока отложили это решение.

Как сообщало издание "Комментарии", Instagram Reels позаимствует некоторые функции TikTok.


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