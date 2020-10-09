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Сервис Instagram Reels позаимствует некоторые функции TikTok

Сервис для коротких видео Reels все больше становится похожим на TikTok

сегодня, 14:05
Автор:

Павел Зинченко

Социальная сеть Instagram обновляет звуковые функции в Reels и делает его немного больше похожим на TikTok. В приложение добавлены три новые функции, которые упрощают пользователям обмен и сохранение аудиоклипов. Обновления включают в себя: новый аудиобраузер, который выделяет песни, популярные в приложении, а также персонализированные рекомендации, возможность сохранять звук для последующего использования и возможность делиться аудиостраницами в личных сообщениях. Об этом сообщает издание Engadget.

Сервис Instagram Reels позаимствует некоторые функции TikTok

Reels получит функции TikTok

Одна из основных жалоб пользователей на Reels заключается в том, что звуковые функции не настолько качественные, как в TikTok, в котором каждый может невероятно легко получить звук из видео другого пользователя и превратить его в свое собственное творение. Хотя Reels также позволяет своим пользователям делать это, не было хорошего способа отслеживать звуки в приложении — ключевой функции TikTok.

Однако с последними обновлениями создатели Reels смогут легче определять песни и клипы, которые сейчас популярны, и добавлять их в закладки в Instagram. А предоставление доступа к этим аудиостраницам может помочь другим пользователям черпать вдохновение для своих творений.

Как сообщало издание "Комментарии", Instagram начнет отмечать страницы, контролируемые правительством.


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