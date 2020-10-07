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Instagram начнет отмечать страницы, контролируемые правительством

Instagram начнет использовать тег "контролируемый государством" для правительственных СМИ

сегодня, 11:39
Автор:

Павел Зинченко

На прошлой неделе Instagram начал отмечать поддерживаемые государством медиа-аккаунты в соответствии с политикой, объявленной материнской компанией Facebook в октябре, и начал внедрять ее в своей социальной сети в июне прошлого года. Об этом сообщает Alkhaleej Today.

Instagram начнет отмечать страницы, контролируемые правительством

Instagram отметил правительственные страницы

Instagram определяет контролируемые государством СМИ на основании исследования и оценки компании согласно критериям, разработанным для этой цели.

"Мы оцениваем эти счета в соответствии с более высокими стандартами прозрачности, потому что мы считаем, что это сочетает в себе влияние медиа-организации с государственной поддержкой", — сообщает компания на своей официальной странице. 

Facebook заявляет, что планирует добавить стикеры в рекламу в Instagram в ближайшие месяцы, и когда компания подробно описала политику в июне, она сообщила, что проконсультировалась с 65 экспертами для создания внутренних стандартов, чтобы решить, когда будет использоваться тег "контролируемый государством".

Некоторые из отмеченных групп выразили протест против обозначений, и у них есть возможность официально оспорить их. Instagram размещает такие теги всего за несколько недель до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года. В преддверии выборов Facebook сталкивался с постоянной критикой из-за дезинформации на своих платформах.

Как сообщало издание "Комментарии", Instagram отметил юбилей праздничными обновлениями.


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