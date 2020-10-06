Instagram отметил юбилей праздничными обновлениями

Instagram сегодня исполняется 10 лет, и в рамках празднования своей годовщины компания выпускает ряд новых функций, в первую очередь предназначенных для борьбы с онлайн-издевательствами. Кроме того, в течение ограниченного времени Instagram также позволит пользователям iPhone и Android настраивать значок приложения на главном экране. Об этом сообщает издание Phone Hacks.

Instagram празднует юбилей

В рамках обновления Instagram расширит свои "подталкивающие" предупреждения, чтобы предупреждать пользователей всякий раз, когда они пытаются опубликовать грубый комментарий. В предупреждающем сообщении также будет указано, что Instagram может в конечном итоге отключить учетные записи пользователей, которые часто нарушают его правила. Компания также попытается оградить получателя от таких ненавистных комментариев, автоматически скрывая их.

Также появилась новая функция карты историй. Это будет частная карта, на которой будут показаны все истории, опубликованные пользователями за последние три года. У пользователей будет возможность поделиться этими историями или сохранить их.

Чтобы поддержать малый бизнес и авторов, Instagram теперь позволит им помечать продукты в своем контенте IGTV, чтобы пользователи могли напрямую покупать интересующие их продукты. Эта функция также появится в Reels в ближайшем будущем.

Как сообщало издание "Комментарии", истории с Instagram станут доступны на Facebook.

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