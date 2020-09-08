Истории с Instagram станут доступны на Facebook

Некоторые пользователи Facebook недавно заметили, что теперь они могут смотреть свои истории в Instagram прямо из основного приложения социальной сети. Facebook уже давно разрешает (и поощряет) перекрестную публикацию историй из Instagram в Facebook, чтобы способствовать развитию собственной версии этого формата, но новый тест переносит истории из Instagram прямо в Facebook для прямого просмотра. Об этом сообщает The Verge.

Пользователь узнает, смотрит ли он историю в Facebook или Instagram, по тому, каким цветом обведено фото профиля. В историях Facebook присутствуют синие круги, а в Instagram - те же розовые / оранжевые оттенки, что и в значке приложения.

Facebook очень четко заявляет, что ничего не меняется в том, кто может видеть ваши истории; только ваши подписчики в Instagram, которые связали свою учетную запись Facebook и уже могут видеть ваши истории, увидят новую опцию в Facebook. И даже тогда они должны выбрать настройку. "Люди на Facebook, которые не подписаны на вас в Instagram, не смогут увидеть вашу историю", - говорится на скриншоте, посвященном этой функции.

Журналист Мэтт Наварра подтвердил после разговора с представителем Facebook, что это "ограниченный тест" и что компания будет прислушиваться к отзывам. Представитель отметил, что эта функция "учитывает все существующие настройки конфиденциальности", и сказал, что у пользователей Instagram есть возможность не использовать свои истории в Facebook, если они того не желают.

Этот шаг - еще один шаг в стремлении Facebook сблизить свои платформы. В прошлом месяце Facebook начал объединение Facebook Messenger и Instagram-чат; WhatsApp со временем также станет частью этого единого чата.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook не позволил мужчине транслировать собственную смерть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!