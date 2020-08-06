TikTok инвестирует в Ирландию полмиллиарда долларов

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Китайское видео-приложение TikTok, столкнувшееся с угрозой запрета в США, заявило в четверг, что оно создаст свой первый европейский центр обработки данных в Ирландии. Компания таким образом планирует расширить свое присутствие в стране, где у нее уже есть хаб, который занимается региональными регуляторными вопросами. Об этом сообщает Reuters.



Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как материнская компания ByteDance заявила, что рассматривает возможность переноса штаб-квартиры TikTok за границу.

Инвестиции TikTok в размере 499 млн долл. в Ирландию пришлись на трудное время в отношениях между Китаем и Западом, когда возникли разногласия по целому ряду вопросов – от торговли и обращения с коронавирусом до политической ситуации в Гонконге.

Президент США Дональд Трамп и другие американские законодатели заявили, что компания представляет угрозу национальной безопасности, и Трамп заявил, что запретит эту услугу в Соединенных Штатах в сентябре, если операции компании в США не будут проданы Microsoft.

Ирландия является одним из крупнейших центров обработки данных в Европе и уже принимает операции для крупных технологических компаний, таких как Amazon, Facebook и Google Alphabet Inc.

Центр обработки данных TikTok создаст сотни рабочих мест, повысит глобальный потенциал TikTok и сигнализирует о его долгосрочной приверженности Ирландии, написал главный специалист по глобальной информационной безопасности Роланд Клутье в своем блоге.

Напомним, компания Instagram, которая входит в состав корпорации Facebook, запускает новый сервис Reels. Он может составить достойную конкуренцию популярному сегодня приложению TikTok.

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