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Instagram решил переплюнуть TikTok новым приложением

Instagram-пользователи могут воспользоваться Reels для записи 15-секундных музыкальных видео

6 августа 2020, 10:50
Автор:

Елена Волкова
Instagram решил переплюнуть TikTok новым приложением

Команда Instagram, которая входит в состав корпорации Facebook, запускает новый сервис Reels. Он может составить достойную конкуренцию популярному сегодня приложению TikTok. Об этом сообщает пресс-служба  Instagram.

Пользователям советуют: те, кто хочет оценить новый сервис, нужно, первым делом, обновить свое приложение, после чего внизу экрана появится кнопка Reels. Если ее нажать, пользователи могут записывать ролики длительностью в 15 секунд, после чего наложить музыку и нужный эффект. 

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15-го сентября. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. Президент США уверил, что 15 сентября TikTok "покинет навсегда бизнес", если его не купит Microsoft. Как вариант, Трамп рассматривает и другие американские компании.  Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. Этот шаг направлен на решение проблем, связанных с тем, что иностранный TikTok может представлять угрозу национальной безопасности. 


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