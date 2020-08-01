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Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok

Американцы опасаются, что приложение может передавать данные китайскому правительству

сегодня, 06:00
Автор:

Татьяна Веремеева
Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok

В США ожидают, что президент США Дональд Трамп подпишет указ, который заставит китайскую компанию ByteDance продать американское подразделение TikTok. Об этом пишет CNN.

Этот шаг направлен на решение проблем, связанных с тем, что иностранный TikTok может представлять угрозу национальной безопасности. Правительство США проводит обзор национальной безопасности TikTok и готовится сделать политическую рекомендацию Трампу, заявил министр финансов Стивен Мнучин журналистам на этой неделе в Белом доме.

ByteDance рассматривает возможность изменения своей корпоративной структуры и, как сообщается, уже рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций TikTok.

Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok, сообщает The New York Times со ссылкой на человека, знающего об этих дискуссиях. Microsoft отказалась от комментариев CNN Business.

Критики TikTok опасаются, что данные, которые он собирает о своих американских пользователях, могут оказаться в руках китайского правительства, хотя TikTok заявил, что хранит свои данные за пределами Китая, и что он будет сопротивляться любым попыткам Пекина захватить эту информацию.

Эксперты по кибербезопасности заявили, что нет никаких доказательств того, что пользовательские данные TikTok были скомпрометированы китайской разведкой.

Напомним, TikTok стремится стать более прозрачной на фоне обвинений в связях с китайским правительством. TikTok позволит экспертам следить за модерацией соцсети и обработкой данных.


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