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TikTok позволит экспертам анализировать ее деятельность

Глава компании Кевин Майер заявил, что все алгоритмы соцсети будут открыты для экспертов

сегодня, 02:40
Автор:

Павел Зинченко
TikTok позволит экспертам анализировать ее деятельность

TikTok стремится стать более прозрачной на фоне обвинений в связях с китайским правительством. TikTok позволит экспертам следить за модерацией соцсети и обработкой данных. Об этом сообщает издание Media Sapiens со ссылкой на сайт компании.

Глава компании Кевин Майер заявил, что все алгоритмы соцсети, правила модерации и данные о сборе информации будут открыты. Также он призвал другие компании, в частности Facebook, поступить аналогично.

По словам Майера, TikTok стремятся сделаться более прозрачной на фоне обвинений в связи с китайским правительством. Председатель компании отвергает подобные обвинения и заявляет, что соцсеть не связана с политикой, не размещает политическую рекламу и не будет этого делать. При этом Майер обвинил Facebook в нечестной конкуренции.

"Давайте сосредоточимся на честной и открытой конкуренции, а не на вредоносных атак нашего конкурента Facebook, замаскированных под патриотизм и призванных положить конец нашему присутствию в США", — заявил он.

Ранее стало известно, что TikTok оснует $200-миллионный фонд, чтобы удерживать на своей платформе таланты и регулярно платить авторам оригинальных видео. Также появилась информация, что Instagram пытается перекупить самых популярных блогеров с TikTok.

Как сообщало издание "Комментарии", японское правительство собирается ограничить использование популярной социальной сети.


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