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Японское правительство собирается ограничить использование популярной социальной сети

Япония - не первая страна, которая решила ограничить использование известного сервиса для коротких видео

сегодня, 12:23
Автор:

Павел Зинченко
Японское правительство собирается ограничить использование популярной социальной сети

В Японии представители правящей Либерально-демократической партии решили ограничить использование китайского приложения TikTok. Об этом сообщает информационное издание Бабель.

Группа законодателей во главе с бывшим министром экономики Акира Амари планирует в сентябре представить предложение правительству.

Япония — не первая страна, которая хочет ограничить пользование приложением из-за опасений, что Китай может заставить TikTok передать правительству данные пользователей. В то же время представители компании заявили, что никогда не предоставляли Китаю персональные данные.

Ранее работникам предвыборного штаба Байдена запретили пользоваться TikTok из-за опасения, что данные пользователей могут оказаться в руках правительства Китая. Об этом сообщает Reuters.

В Австралии приложение также находится под пристальным вниманием в связи с потенциальными рисками для конфиденциальности. В Индии TikTok запретили в конце июня вместе с 58 другими приложениями китайского происхождения, которые рассматриваются как угроза для национальной безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook собирается запустить конкурента TikTok.


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