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Tesla попала в серьезное ДТП во время съемок рекламы автопилота - СМИ

Целью ролика было раскрытие преимуществ системы автопилота Tesla

сегодня, 20:15
Автор:

Денис Подставной
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Электромобиль Tesla угодил в аварию во время съемок рекламного ролика. Об этом пишет издание РБК-Украина. 

Tesla попала в серьезное ДТП во время съемок рекламы автопилота - СМИ

Tesla. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел еще пять лет назад, однако о подробностях стало известно, только сейчас. Сообщается, что автомобиль Tesla попал в ДТП во время съемок рекламы. 

Целью ролика было раскрытие преимуществ  системы автопилота. Однако, как указывается в материале, уже в первом же дубле машина столкнулась с ограждением на дороге. В результате аварии авто потеряло возможность передвижения своим ходом. 

СМИ передает, что в рекламном ролике, электромобиль должен был с помощью автопилота правильно проехать по улицам, а затем, в конце своей поездки, припарковаться около офиса компании Tesla. При этом заявлялось, что система самостоятельно выбирает оптимальный маршрут, анализируя ситуацию на дороге, однако на деле, электромобиль передвигался по заранее заданному маршруту. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что рыночная капитализация Apple повысилась до рекордного уровня. Стало известно сколько теперь стоит компания. Акции Apple выросли в цене на несколько процентов. Такой рост может быть связан с увеличением плана по поставкам смартфонов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в NASA смогли полностью починить космический телескоп Hubble после серьезного сбоя. В октябре этого года из-за неполадок с синхронизацией внутренних коммуникаций, все научные инструменты обсерватории вышли из строя. На данный момент они все вернулись к работе и Hubble в полной мере готов к новым исследованиям. 


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Источник: https://auto.rbc.ua/rus/show/dubl-dva-tesla-popala-avariyu-semkah-reklamy-1638956545.html
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