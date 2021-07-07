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Главная Новости IT технологии Tesla Model 3 на автопилоте съехала с дороги и врезалась в дерево (ВИДЕО)
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Tesla Model 3 на автопилоте съехала с дороги и врезалась в дерево (ВИДЕО)

Автопилот Model 3 не справился с управлением

сегодня, 12:21
Автор:

Денис Подставной








Tesla Model 3 попала в ДТП работая в режиме автопилота. Видео, на котором запечатлен момент ДТП опубликовано на популярном видеохостинге YouTube. 

Tesla Model 3 на автопилоте съехала с дороги и врезалась в дерево (ВИДЕО)

Tesla Model 3 попала в ДТП на автопилоте. Фото из открытых источников

Как видно на видео, система автопилота электромобиля не справилась с управлением и съехав с дороги столкнулась с препятствием. Стоит отметить, что водитель данного транспортного средства пренебрег правилами, которые указаны в описании к данной системе  и не держал руки на руле. К тому же, эта функция была использована для езды в сложных условиях — на узкой извилистой дороге с велосипедными дорожками и множеством препятствий.

Транспортное средство двигалось на приличной скорости и пред самым поворотом разогналось до скорости почти в 50 километров в час. Возможно, если бы водитель держал руки на руле авто, то данной ситуации получилось бы избежать. 

На данный момент представители компании-производителя электромобиля никак не прокомментировали ситуацию. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Пенсильвания новая модель электромобиля Tesla загорелась прямо на ходу. При этом системы автоблокировки дверей вышли из строя и не выпускали водителя из охваченного огнем транспортного средства. Автомобиль, превратившись в "огненный шар" продолжал ехать примерно 10-11 метров с момента возгорания. Читайте об этом нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что компания Tesla отзывает тысячи своих автомобилей из-за технических неполадок. Проблемы коснулись более семи тысяч транспортных средств. По заявлениям производителя им неизвестно ни одного случая ДТП случившегося из-за данного дефекта. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/07/07/tesla-model-3.html
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