Tesla Model 3 на автопилоте съехала с дороги и врезалась в дерево (ВИДЕО)



















Tesla Model 3 попала в ДТП работая в режиме автопилота. Видео, на котором запечатлен момент ДТП опубликовано на популярном видеохостинге YouTube.

Tesla Model 3 попала в ДТП на автопилоте. Фото из открытых источников

Как видно на видео, система автопилота электромобиля не справилась с управлением и съехав с дороги столкнулась с препятствием. Стоит отметить, что водитель данного транспортного средства пренебрег правилами, которые указаны в описании к данной системе и не держал руки на руле. К тому же, эта функция была использована для езды в сложных условиях — на узкой извилистой дороге с велосипедными дорожками и множеством препятствий.

Транспортное средство двигалось на приличной скорости и пред самым поворотом разогналось до скорости почти в 50 километров в час. Возможно, если бы водитель держал руки на руле авто, то данной ситуации получилось бы избежать.

На данный момент представители компании-производителя электромобиля никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Пенсильвания новая модель электромобиля Tesla загорелась прямо на ходу. При этом системы автоблокировки дверей вышли из строя и не выпускали водителя из охваченного огнем транспортного средства. Автомобиль, превратившись в "огненный шар" продолжал ехать примерно 10-11 метров с момента возгорания. Читайте об этом нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что компания Tesla отзывает тысячи своих автомобилей из-за технических неполадок. Проблемы коснулись более семи тысяч транспортных средств. По заявлениям производителя им неизвестно ни одного случая ДТП случившегося из-за данного дефекта. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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