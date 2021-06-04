Tesla отзывает тысячи своих электромобилей: что стало причиной

Американская компания Tesla, которая специализируется на производстве электроавтомобилей, отзывает несколько тысяч своих Model 3 и Model Y.

Tesla отзывает свои автомобили. Фото из открытых источников

Как стало известно, компания вынуждена отозвать более семи тысяч автомобилей из-за проблем, связанных с ремнями безопасности. Информация об отзыве продукции была размещена на сайте NHTSA.

Как сообщает производитель, в 5 530 тысячах электроавтомобилей Model 3 и Model Y был допущен производственный дефект. Он заключался в том, что крепления, которыми крепится плечевой ремень переднего сидения к средней стойке, могли быть неправильно прикреплены.

Также Tesla сообщает о том, что еще в 2166 автомобилях Model Y могли быть неправильно закреплены устройства, которые втягивают ремни безопасности для второго ряда сидений.

Эти проблемы коснулись автомобилей Tesla Model 3 2018 — 2020 годов выпуска и Model Y 2019-2021 годов выпуска. Как заявляет производитель, им не было зафиксировано ни одного случая аварий или травм, случившихся из-за данного дефекта.

После осмотра каждого автомобиля компания будет принимать решение о замене или ремонте дефективных деталей если в этом есть необходимость.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Tesla должна выплатить штраф покупателям своих автомобилей. Норвежские покупатели Tesla Model S были недовольны работой их автомобилей и подали в суд на компанию. Представители компании, так и не явились на судебное заседание.

Также издание информировало о том, что основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что компания больше не будет принимать Bitcoin в качестве платы за свою продукцию, однако в будущем может пересмотреть данное решение. О том, чем вызвано данное решение читайте в нашей статье.

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