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Главная Новости IT технологии Tesla отзывает тысячи своих электромобилей: что стало причиной
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Tesla отзывает тысячи своих электромобилей: что стало причиной

Компания Tesla отзывает более семи тысяч своих автомобилей

сегодня, 18:24
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Tesla, которая специализируется на производстве электроавтомобилей, отзывает несколько тысяч своих Model 3 и Model Y.  

Tesla отзывает тысячи своих электромобилей: что стало причиной

Tesla отзывает свои автомобили. Фото из открытых источников

Как стало известно, компания вынуждена отозвать более семи тысяч автомобилей из-за проблем, связанных с ремнями безопасности. Информация об отзыве продукции была размещена на сайте NHTSA. 

Как сообщает производитель, в 5 530 тысячах электроавтомобилей Model 3 и Model Y был допущен производственный дефект. Он заключался в том, что крепления, которыми крепится плечевой ремень переднего сидения к средней стойке, могли быть неправильно прикреплены. 

Также Tesla сообщает о том, что  еще в 2166 автомобилях Model Y могли быть неправильно закреплены устройства, которые втягивают ремни безопасности для второго ряда сидений. 

Эти проблемы коснулись автомобилей Tesla Model 3 2018 — 2020 годов выпуска и Model Y 2019-2021 годов выпуска. Как заявляет производитель, им не было зафиксировано ни одного случая аварий или травм, случившихся из-за данного дефекта. 

После осмотра каждого автомобиля компания будет принимать решение о замене или ремонте дефективных деталей если в этом есть необходимость. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Tesla должна выплатить штраф покупателям своих автомобилей. Норвежские покупатели Tesla Model S были недовольны работой их автомобилей и подали в суд на компанию. Представители компании, так и не явились на судебное заседание. 

Также издание информировало о том, что основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что компания больше не будет принимать Bitcoin в качестве платы за свою продукцию, однако в будущем может пересмотреть данное решение. О том, чем вызвано данное решение читайте в нашей статье


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Источник: https://electrek.co/2021/06/03/tesla-recalls-over-5000-model-3-y-vehicles-over-seat-belt-issues/?utm_source=ixbtcom
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