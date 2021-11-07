Telegram готовит к запуску платную функцию: зачем она нужна

Один из самых популярных мессенджеров Telegram планирует в этом месяце запустить платную функцию, которая избавит пользователей от сообщений рекламного характера.

Платная функция Telegram / Фото: Roy Liu / Bloomberg

О нововведении рассказал основатель приложения Павел Дуров на своем Telegram-канале. Предприниматель отметил, что новая функция уже в разработке, ее можно будет оформить в виде недорогой подписки. Таким образом пользователи избавятся от рекламы в каналах и тем самым финансово поддержат развитие мессенджера.

Основатель Telegram предложил два варианта. Первый состоит в том, что пользователи смогут за небольшую плату отключать официальные рекламные объявления. И именно эту функцию вскоре обещают запустить. А второй вариант сосредоточен на том, чтобы авторы каналов смогли отключать рекламу для всех пользователей. Но сейчас просчитываются экономические условия этой функции.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", — написал Павел Дуров.





Напомним, что Павел Дуров, владелец мессенджера Telegram, сообщил о новых рекламных возможностях платформы. Telegram не будет показывать рекламу в чатах, личных беседах или группах. Она будет размещаться в конце ленты постов каналов с соответствующей тематикой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало про скрытие возможности мессенджера Telegram, о которых должен знать каждый пользователь.

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