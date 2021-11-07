logo

BTC/USD

61939.14

ETH/USD

4597.42

LTC/USD

199.16

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Telegram готовит к запуску платную функцию: зачем она нужна
commentss НОВОСТИ Все новости

Telegram готовит к запуску платную функцию: зачем она нужна

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск платной функции, которая поможет пользователем избавиться от рекламы

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Один из самых популярных мессенджеров Telegram планирует в этом месяце запустить платную функцию, которая избавит пользователей от сообщений рекламного характера.

Telegram готовит к запуску платную функцию: зачем она нужна

Платная функция Telegram / Фото: Roy Liu / Bloomberg

О нововведении рассказал основатель приложения Павел Дуров на своем Telegram-канале. Предприниматель отметил, что новая функция уже в разработке, ее можно будет оформить в виде недорогой подписки. Таким образом пользователи избавятся от рекламы в каналах и тем самым финансово поддержат развитие мессенджера. 

Основатель Telegram предложил два варианта. Первый состоит в том, что пользователи смогут за небольшую плату отключать официальные рекламные объявления. И именно эту функцию вскоре обещают запустить. А второй вариант сосредоточен на том, чтобы авторы каналов смогли отключать рекламу для всех пользователей. Но сейчас просчитываются экономические условия этой функции.  

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", — написал Павел Дуров.


Напомним, что Павел Дуров, владелец мессенджера Telegram, сообщил о новых рекламных возможностях платформы. Telegram не будет показывать рекламу в чатах, личных беседах или группах. Она будет размещаться в конце ленты постов каналов с соответствующей тематикой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало про скрытие возможности мессенджера Telegram, о которых должен знать каждый пользователь.

Читайте также, что в сентябре 2021 года разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили новое обновление для своего приложения.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!