Тайваньская компания представит бюджетный игровой чипсет

Тайваньская компания MediaTek анонсировала свой последний набор микросхем серии G и "самый мощный чип для смартфонов, ориентированный на игры", Helio G95. Восьмиядерный чип включает два процессора Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шесть процессоров с низким энергопотреблением Cortex-A55. Устройство работает в паре с графическим процессором ARM Mali-G76 MC4 с тактовой частотой 900 МГц. Об этом сообщает Neowin.

Обновленная версия Helio G90 поддерживает до четырех камер с разрешением до 64 МП, кодирование / декодирование видео 4K 30 кадров в секунду и встроенный блок обработки AI (APU) для расширенных функций камеры AI. Чип также поддерживает дисплеи HDR10. MediaTek отмечает, что Helio G95 на 5% быстрее Helio G90T в тесте CPU AnTuTu и предлагает 8%-ное увеличение результатов GPU в тесте Manhattan 3.0.

Другие примечательные особенности чипа включают поддержку улучшенной игровой технологии MediaTek HyperEngine, которая оптимизирует различные аспекты ЦП, графического процессора и оперативной памяти, а также возможность подключения для обеспечения наилучшего игрового процесса. MediaTek утверждает, что благодаря функции отображения AI Super Resolution ее чип Helio G95 может сэкономить до 75% пропускной способности сети при потоковой передаче контента с разрешением до 720p из Netflix, Prime Video и Hotstar. В отличие от некоторых других недавних запусков от MediaTek, Helio G95 поддерживает только соединение 4G.

MediaTek заявляет, что первые смартфоны с новым чипом Helio G95 должны появиться на рынке в сентябре.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны Xiaomi получат новую полезную функцию.

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