Свято место пусто не бывает: крупные компании пытаются заполнить нишу после ухода Huawei

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Павел Зинченко
Производители Android-смартфонов, а именно Samsung, Xiaomi, OPPO и vivo увеличили закупки чипов. Они стремятся занять место на рынке, освобожденном Huawei под давлением США. Ежеквартальные заказы на чипы для ЖК-драйверов уже превысили сумму, которую китайский телекоммуникационный гигант обычно закупал в этом квартале, пока не попал под санкции.
ФОТО: Полемика
Некоторые поставщики датчиков освещения также сообщают, что китайские производители мобильных устройств активно увеличивают запасы этих компонентов, пытаясь увеличить свою долю на внутреннем и внешнем рынках смартфонов. Производители смартфонов с операционной системой Android могут столкнуться с необходимостью серьезной корректировки инвентаря. То есть избавиться от всего, что не поможет увеличить их присутствие на рынке.
Ожидается, что такая корректировка запасов может произойти в середине февраля 2021 года, когда завершится празднования Нового года в Китае. Тогда станет ясно, насколько успешными будут попытки компаний воспользоваться ситуацией вокруг Huawei.
Как сообщало издание "Комментарии", операционная система Huawei станет доступна для старых моделей смартфонов.
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