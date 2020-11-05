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Главная Новости IT технологии Свято место пусто не бывает: крупные компании пытаются заполнить нишу после ухода Huawei
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Свято место пусто не бывает: крупные компании пытаются заполнить нишу после ухода Huawei

Производители Android-смартфонов увеличили закупки чипов, пытаясь вытеснить Huawei

сегодня, 10:53
Автор:

Павел Зинченко

Производители Android-смартфонов, а именно Samsung, Xiaomi, OPPO и vivo увеличили закупки чипов. Они стремятся занять место на рынке, освобожденном Huawei под давлением США. Ежеквартальные заказы на чипы для ЖК-драйверов уже превысили сумму, которую китайский телекоммуникационный гигант обычно закупал в этом квартале, пока не попал под санкции.

Свято место пусто не бывает: крупные компании пытаются заполнить нишу после ухода Huawei

ФОТО: Полемика

Некоторые поставщики датчиков освещения также сообщают, что китайские производители мобильных устройств активно увеличивают запасы этих компонентов, пытаясь увеличить свою долю на внутреннем и внешнем рынках смартфонов. Производители смартфонов с операционной системой Android могут столкнуться с необходимостью серьезной корректировки инвентаря. То есть избавиться от всего, что не поможет увеличить их присутствие на рынке.

Ожидается, что такая корректировка запасов может произойти в середине февраля 2021 года, когда завершится празднования Нового года в Китае. Тогда станет ясно, насколько успешными будут попытки компаний воспользоваться ситуацией вокруг Huawei.

Как сообщало издание "Комментарии", операционная система Huawei станет доступна для старых моделей смартфонов.


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Источник: https://www.aboutmans.com/manufacturers-of-android-smartphones-are-buying-spare-parts-en-masse/
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