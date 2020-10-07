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Операционная система Huawei станет доступна для старых моделей смартфонов

Новое програмное обеспечение HarmonyOS 2.0 будет доступно на смартфонах в первом квартале 2021 года

сегодня, 15:32
Автор:

Павел Зинченко

В прошлом месяце на конференции разработчиков Huawei компания официально представила HarmonyOS 2.0, а также заявила о своем намерении использовать новую версию собственной операционной системы на смартфонах. Об этом сообщает издание Droid News.

Операционная система Huawei станет доступна для старых моделей смартфонов

HarmonyOS 2.0 появится на старых смартфонах

Теперь в сеть просочился новый отчет об адаптации HarmonyOS для смартфонов Huawei и Honor на базе чипсета. В нем говорится, что Kirin 9000 будет первым, кто получит выгоду от обновления, которое включает в себя грядущую линейку Huawei Mate 40.

После этого следующим в очереди, кто получит новую операционную систему, станет Kirin 990 5G, который работает в сериях Huawei Mate 30, P40, Mate Xs, Nove 6 5G и Honor 30. Однако ожидается, что не все эти устройства получат обновления.

В третьем пакете обновление HarmonyOS будет развернуто на устройствах, работающих на Kirin 990 4G, Kirin 985 и некоторых устройствах от Kirin 820 SoC. В четвертой партии все остальные устройства на ранее упомянутых чипсетах, а также на Kirin 980 получат обновление. Наконец, телефоны, оснащенные Kirin 810 и Kirin 710, получат новую версию операционной системы.

Примечательно, что в список не входят устройства на базе чипсета Kirin 970, в который входят серии Huawei Mate 10, P20 и несколько других устройств. Список, похоже, подтверждает, что обновление также будет доступно для более старых моделей смартфонов.

Ранее компания сообщала, что планирует выпустить к декабрю бета-версию HarmonyOS 2.0 исключительно для разработчиков. После первых тестов программное обеспечение будет доступно для нескольких смартфонов в первом квартале 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei откроет код доступа для HarmonyOS.


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