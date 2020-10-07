Операционная система Huawei станет доступна для старых моделей смартфонов

В прошлом месяце на конференции разработчиков Huawei компания официально представила HarmonyOS 2.0, а также заявила о своем намерении использовать новую версию собственной операционной системы на смартфонах. Об этом сообщает издание Droid News.

HarmonyOS 2.0 появится на старых смартфонах

Теперь в сеть просочился новый отчет об адаптации HarmonyOS для смартфонов Huawei и Honor на базе чипсета. В нем говорится, что Kirin 9000 будет первым, кто получит выгоду от обновления, которое включает в себя грядущую линейку Huawei Mate 40.

После этого следующим в очереди, кто получит новую операционную систему, станет Kirin 990 5G, который работает в сериях Huawei Mate 30, P40, Mate Xs, Nove 6 5G и Honor 30. Однако ожидается, что не все эти устройства получат обновления.

В третьем пакете обновление HarmonyOS будет развернуто на устройствах, работающих на Kirin 990 4G, Kirin 985 и некоторых устройствах от Kirin 820 SoC. В четвертой партии все остальные устройства на ранее упомянутых чипсетах, а также на Kirin 980 получат обновление. Наконец, телефоны, оснащенные Kirin 810 и Kirin 710, получат новую версию операционной системы.

Примечательно, что в список не входят устройства на базе чипсета Kirin 970, в который входят серии Huawei Mate 10, P20 и несколько других устройств. Список, похоже, подтверждает, что обновление также будет доступно для более старых моделей смартфонов.

Ранее компания сообщала, что планирует выпустить к декабрю бета-версию HarmonyOS 2.0 исключительно для разработчиков. После первых тестов программное обеспечение будет доступно для нескольких смартфонов в первом квартале 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei откроет код доступа для HarmonyOS.

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