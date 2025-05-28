Стивен Хокинг дал жуткий ответ, когда его спросили о будущем искусственного интеллекта

Физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг сделал тревожное предвидение будущего искусственного интеллекта. На фоне развития новых технологий, которые он сам использовал в общении, ученый заявил, что в будущем это может способствовать к концу человеческой расы.

Стивен Хокинг. Фото из открытых источников

Стивен Хокинг в интервью BBC в 2014 году получил вопрос о его использовании новой в то время коммуникационной системы, созданной компаниями SwiftKey и Intel. Система помогала ему формулировать мнения быстрее, анализируя его образ мышления и прогнозируя следующие слова. Фактически это была ранняя форма искусственного интеллекта.

Несмотря на признание пользы таких технологий, Хокинг выразил глубокую обеспокоенность по поводу развития искусственного интеллекта.

"Разработка полноценного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы", – предупредил физик.

Хокинг считает возможный сценарий, что в случае, когда ИИ станет умнее человека, он сможет самостоятельно себя улучшать с высокой скоростью, что будет представлять угрозу существованию человечества.

"Он бы развивался самостоятельно и перепроектировался со все большей скоростью. Люди, ограниченные медленной биологической эволюцией, не смогли бы конкурировать и были бы вытеснены", — сказал Хокинг.

Это предупреждение звучит еще более актуально сегодня, когда мир охвачен стремительным развитием генеративного искусственного интеллекта. Вместе с тем Хокинг не призвал отказаться от развития ИИ, а отмечал необходимость контроля и этических рамок.

Стивен Хокинг – выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки, умерший 14 марта 2018 года. Он известен своими крупными научными исследованиями, в частности в области астрофизики, теории черных дыр и квантовой гравитации. Несмотря на то, что в возрасте 21 года ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), прогрессирующее нейромышечное заболевание, повлекшее почти полный паралич, Хокинг продолжал активно работать и общался с помощью синтезатора языка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на будущее по развитию искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали, что Билл Гейтс предсказал появление искусственного интеллекта в 1984 году.