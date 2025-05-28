Стивен Хокинг дал жуткий ответ, когда его спросили о будущем искусственного интеллекта

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Slava Kot
Физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг сделал тревожное предвидение будущего искусственного интеллекта. На фоне развития новых технологий, которые он сам использовал в общении, ученый заявил, что в будущем это может способствовать к концу человеческой расы.
Стивен Хокинг. Фото из открытых источников
Стивен Хокинг в интервью BBC в 2014 году получил вопрос о его использовании новой в то время коммуникационной системы, созданной компаниями SwiftKey и Intel. Система помогала ему формулировать мнения быстрее, анализируя его образ мышления и прогнозируя следующие слова. Фактически это была ранняя форма искусственного интеллекта.
Несмотря на признание пользы таких технологий, Хокинг выразил глубокую обеспокоенность по поводу развития искусственного интеллекта.
Хокинг считает возможный сценарий, что в случае, когда ИИ станет умнее человека, он сможет самостоятельно себя улучшать с высокой скоростью, что будет представлять угрозу существованию человечества.
Это предупреждение звучит еще более актуально сегодня, когда мир охвачен стремительным развитием генеративного искусственного интеллекта. Вместе с тем Хокинг не призвал отказаться от развития ИИ, а отмечал необходимость контроля и этических рамок.
Стивен Хокинг – выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки, умерший 14 марта 2018 года. Он известен своими крупными научными исследованиями, в частности в области астрофизики, теории черных дыр и квантовой гравитации. Несмотря на то, что в возрасте 21 года ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), прогрессирующее нейромышечное заболевание, повлекшее почти полный паралич, Хокинг продолжал активно работать и общался с помощью синтезатора языка.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на будущее по развитию искусственного интеллекта.
Также "Комментарии" писали, что Билл Гейтс предсказал появление искусственного интеллекта в 1984 году.
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