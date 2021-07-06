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Главная Новости IT технологии Стало известно, сколько заработала популярная игра Pokemon GO за все время своего существования
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Стало известно, сколько заработала популярная игра Pokemon GO за все время своего существования

Аналитики рассказали сколько раз пользователи скачивали данную игру

сегодня, 18:29
Автор:

Денис Подставной

Стало известно, сколько компания Niantic заработала на своей Free-to-play игре Pokemon GO для мобильных устройств. Об этом сообщает аналитическая компания Sensor Tower. 

Стало известно, сколько заработала популярная игра Pokemon GO за все время своего существования

Доходы Pokemon GO. Фото: Sensor Tower

Согласно данным компании, только за первый квартал этого года доход Niantic от видеоигры составил 641 миллион долларов. К слову, это больше на 30%, чем доход за аналогичный период прошлого года. 

За пять лет с момента выхода игры она заработала более 5 миллиардов долларов. 

Стало известно, сколько заработала популярная игра Pokemon GO за все время своего существования - фото 2

Как стало известно, за всё время больше всего игра заработала денег в таких странах, как Соединённые Штаты Америки (34% от дохода), Япония (32%) и Германия (5,4%). Отмечается, что пользователи Android устройств принесли компании 52,8% дохода, а пользователи iOS гаджетов - 47,2%. За всё время существования игру скачали более 600 миллионов раз. 

Для справки: Free-to-play это система монетизации, а также способ распространения видеоигр. Она предоставляет возможность для пользователя бесплатно устанавливать и играть в игру 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что бесплатное обновление до новой Windows 11 будет ограниченным по времени. В компании рассказали о сроках действия предложения, а также о том, кто сможет установить бесплатно новую операционную систему. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в популярной социальной сети Instagram появятся платные функции. По словам инсайдеров, в приложении появится возможность публиковать и просматривать платный контент. Возможность будет реализована в виде подписки. На данный момент представители компании не называют дату выхода обновления, которое добавит в соцсеть данные функции. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://sensortower.com/blog/pokemon-go-five-billion-revenue
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