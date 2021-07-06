Стало известно, сколько заработала популярная игра Pokemon GO за все время своего существования

Стало известно, сколько компания Niantic заработала на своей Free-to-play игре Pokemon GO для мобильных устройств. Об этом сообщает аналитическая компания Sensor Tower.

Доходы Pokemon GO. Фото: Sensor Tower

Согласно данным компании, только за первый квартал этого года доход Niantic от видеоигры составил 641 миллион долларов. К слову, это больше на 30%, чем доход за аналогичный период прошлого года.

За пять лет с момента выхода игры она заработала более 5 миллиардов долларов.





Как стало известно, за всё время больше всего игра заработала денег в таких странах, как Соединённые Штаты Америки (34% от дохода), Япония (32%) и Германия (5,4%). Отмечается, что пользователи Android устройств принесли компании 52,8% дохода, а пользователи iOS гаджетов - 47,2%. За всё время существования игру скачали более 600 миллионов раз.

Для справки: Free-to-play это система монетизации, а также способ распространения видеоигр. Она предоставляет возможность для пользователя бесплатно устанавливать и играть в игру

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что бесплатное обновление до новой Windows 11 будет ограниченным по времени. В компании рассказали о сроках действия предложения, а также о том, кто сможет установить бесплатно новую операционную систему. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в популярной социальной сети Instagram появятся платные функции. По словам инсайдеров, в приложении появится возможность публиковать и просматривать платный контент. Возможность будет реализована в виде подписки. На данный момент представители компании не называют дату выхода обновления, которое добавит в соцсеть данные функции. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!