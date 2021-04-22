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Стало известно о новой угрозе для смартфонов с Android: связана с WhatsApp

Угроза позволяет отправлять автоматические ответы не только в WhatsApp, но и в других приложениях для обмена сообщениями

сегодня, 09:43
Автор:

Елизавета Черных

Эксперты международного разработчика антивируса, специалисты в области кибербезопасности компании ESET предупредили пользователей смартфонов с операционной системой Android о новой угрозе, которая распространяется через сообщения об установке цветной темы для WhatsApp. Об этом пишет "УНИАН". 

Стало известно о новой угрозе для смартфонов с Android: связана с WhatsApp

Стало известно о новой угрозе для смартфонов с Android - фото з відкритих джерел

В компании сообщают, что тема "WhatsApp Pink" является одним из видов популярного вредоносного программного обеспечения, которое замаскировано под официальное обновление от мессенджера. Известно, что данную версию червя для Android обнаружили в январе 2021 года. Угроза может отправлять ответы не только в WhatsApp, а и на других ресурсах для обмена сообщениями. 

"Троян отправляет ссылки на веб-сайт, с которого он может быть автоматически загружен, в ответ на сообщения, полученные в таких приложениях, как WhatsApp, WhatsApp Business, Signal, Skype, Viber, Telegram и различных неофициальных версиях WhatsApp", — говорится в сообщении. 

После завершения процесса установки и нажатия на "WhatsApp Pink", приложение скрывает свое присутствие на устройстве. После этого пользователь получает сообщение, на которое должен ответить, чтобы угроза смогла распространяться дальше. 

Для того чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют удалить "WhatsApp Pink". Это можно сделать перейдя в "Настройки" или в подменю "Диспетчер приложений". Также можно обновить защиту для Android, которая сможет проверить устройство на наличие вредоносных программ и автоматически удалит их. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что популярное приложение для Android Barcode Scanner, с помощью которого можно сканировать штрих коды, превратилось во вредоносное ПО и заразило миллионы смартфонов пользователей.




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Источник: https://www.unian.net/science/novaya-ugroza-dlya-android-rasprostranyaetsya-pod-vidom-rasshireniya-dlya-whatsapp-novosti-11395828.html
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