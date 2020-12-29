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США обновили правила ночного использования дронов

Более мягкие правила коснулись в основном маленьких дронов, в редких случаях некоторых крупных

сегодня, 18:06
Автор:

Павел Зинченко
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило в понедельник, что малым дронам будет разрешено летать над людьми ночью в Соединенных Штатах, что станет значительным шагом на пути их использования для массовых коммерческих поставок.
FAA заявило, что его долгожданные правила для дронов, также известных как беспилотные летательные аппараты, будут решать проблемы безопасности, требуя в большинстве случаев технологии удаленной идентификации, позволяющей идентифицировать их с земли.
Ранее ночные полеты беспилотников ограничивались операциями над людьми, которые принимали непосредственное участие в их управлении, находились под крытой конструкции или внутри стационарного транспортного средства.
Правила вступят в силу через 60 дней после публикации в федеральном реестре в январе. У производителей дронов будет 18 месяцев, чтобы начать производство дронов с Remote ID, а у операторов будет дополнительный год для предоставления Remote ID.
Существуют и другие, более сложные правила, которые позволяют работать ночью и в некоторых случаях над людьми для более крупных дронов.
"Новые правила открывают путь для дальнейшей интеграции дронов в наше воздушное пространство за счет решения проблем безопасности. Они приближают нас к тому дню, когда мы будем более регулярно наблюдать операции дронов, такие как доставка посылок", — сказал администратор FAA Стив Диксон.
Компании стремятся создать парк дронов, чтобы ускорить доставку. В Соединенных Штатах зарегистрировано более 1,7 миллиона дронов и 203 000 удаленных пилотов, сертифицированных FAA. FAA заявило, что для работы в ночное время дроны должны быть оборудованы огнями предотвращения столкновений. Окончательные правила разрешают операции с движущимися транспортными средствами при некоторых обстоятельствах.
Как сообщало издание "Комментарии", британская армия тестирует новые дроны.

США обновили правила ночного использования дронов

Новые правила использования дронов. ФОТО: Daily Times


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-drones-faa-idUSKBN2921R8
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