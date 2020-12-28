Не больше комара: британская армия тестирует новые дроны

Компания UAVTEK, производящая дроны, в сотрудничестве с BAE Systems доставила 30 прототипов нано-дрона Bug британской армии для полевых испытаний. При весе 196 г Bug разработан для работы при скорости ветра до 80 км / ч.

Крошечные дроны появятся в британской армии. ФОТО: ixbt.com

Одна из замечательных особенностей растущего рынка дронов — это большое разнообразие функций, форм и размеров, которые он охватывает. На одном конце шкалы находятся все более крупные БЛА, предназначенные для разведки, ведения боя и даже запуска небольших спутников. На другом конце — крошечные корабли, такие как "Жук", предназначенные для выполнения таких задач, как карманная разведывательная единица, которую средний пехотинец может развернуть мгновенно.

Bug по весу подобен до смартфона, имеет дальность действия 1,25 мили (2 км) и время автономной работы 40 минут. Он может развивать скорость 80 км / ч (22 м / с), передавать изображение обратно на несколько устройств и справляться с ветром в 35 узлов и порывами до 45 узлов, что, по данным BAE, сделало его единственным нано-БПЛА, преодолевшим суровую погоду во время специального мероприятия Army Warfighting Experiment (AWE) в Великобритании.

Следующим шагом будет улучшение Bug путем добавления датчиков и интеграции с другим военным снаряжением.

Как сообщало издание "Комментарии", Норвегия впервые запустила собственный водородный дрон. Компания Nordic Unmanned AS завершила успешный испытательный полет беспилотного летательного аппарата Staaker BG-200 на водородных топливных элементах. 14 декабря норвежская компания поделилась новостями о полете, заявив, что дрон был оснащен специальной системой топливных элементов мощностью 2 кВт от HES и сосудом под давлением 7,2 л с водородом под давлением 300 бар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!