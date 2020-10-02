Спасатели впервые действуют при поддержке спутников Starlink

Службы экстренного реагирования в Вашингтоне впервые используют Интернет, предоставленный спутниками Starlink компании SpaceX, для связи с жителями, которые пребывают в зоне лесных пожаров. Об этом сообщает издание Tech2.

Компания Илона Маска предоставила в аренду семь терминалов для доступа к своим спутникам Вашингтонскому отделу управления в чрезвычайных ситуациях (WEMD). С помощью спутников сельские районы подключаются к Интернету, тем самым ускоряя спасательные работы.

Сотрудник по общественной информации WEMD Стивен Фридрих пообщался c CNN и рассказал, как WEMD уже связалась со SpaceX и обсуждала с компанией вопрос об улучшении доступа к более надежному Интернету в сельской местности, когда в сельском городке Малден на востоке Вашингтона случился разрушительный лесной пожар.

По данным шерифа округа Уитмен, около 80 процентов зданий в Малдене были "полностью разрушены" в результате стремительного лесного пожара, обрушившегося на этот район 7 сентября. После этого были открыты арендованные терминалы для общения с жителями через Интернет.

Подразделение по управлению чрезвычайными ситуациями опубликовало фотографии разрушений и того, как терминалы оказались полезными, благодаря спутникам SpaceX. На это Маск написал, что он рад, что SpaceX смогла помочь, и что компания "уделяет приоритетное внимание службам экстренного реагирования и местам, где вообще нет подключения к Интернету".

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink.

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