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SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink

SpaceX смогла запустить спутники только с третьей попытки

сегодня, 01:57
Автор:

Татьяна Веремеева

SpaceX подняла еще одну партию спутников Starlink на низкую околоземную орбиту в четверг, после незначительных задержек. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 подняла 60 спутников Starlink в небо Флориды с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди НАСА. Ракета-носитель первой ступени SpaceX вернулась на Землю примерно через 9 минут после запуска и приземлилась на одном из беспилотных кораблей SpaceX, плавающих в глубоких водах Атлантического океана.

SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink

Этот запуск стал третьей попыткой SpaceX отправить эту миссию в небо после задержек, связанных с погодой и обзором данных. Это также первая миссия Starlink в сентябре и 16-я миссия SpaceX. Впечатляющий парк использованных ракет-носителей компании пережил активное лето, а калифорнийский производитель ракет завершил новое достижение за свой последний полет Starlink: это первая ракета-носитель первой ступени, который запускался и приземлялся шесть раз.

В выходные, предшествующие этому запуску, была штормовая погода (не говоря уже об урагане категории 4 в Луизиане), но в четверг во время запуска было солнечное небо с ясной погодой

Изначально планировалось провести "двойной запуск", когда два разных Falcon 9 будут запущены с разных стартовых площадок во Флориде в один день. Этот запуск мог бы стать еще одним открытием для SpaceX. Однако эти планы были сорваны из-за плохих погодных условий и гроз, которые характерны для этого района в летнее время.

Поскольку SpaceX продолжает строить свое созвездие миссий Starlink (это уже 12-я итерация), похоже, что каждый запуск поставляется с набором первых не только для космических полетов, но и для компании и будущего интернет-сервиса, который SpaceX вскоре предложит людям, которые живут в регионах без покрытия интернета.

Напомним, впервые за несколько десятилетий спутники на полярную орбиту запустили с Флориды. Для компании SpaceX  это первый подобный старт.


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