SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink

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Татьяна Веремеева
SpaceX подняла еще одну партию спутников Starlink на
низкую околоземную орбиту в четверг, после незначительных задержек. Об этом
сообщает Interesting
Engineering.
Двухступенчатая
ракета Falcon 9 подняла 60 спутников Starlink в небо Флориды с площадки 39A в
Космическом центре Кеннеди НАСА. Ракета-носитель первой ступени
SpaceX вернулась на Землю примерно через 9 минут после запуска и приземлилась
на одном из беспилотных кораблей SpaceX, плавающих в глубоких водах
Атлантического океана.
Этот
запуск стал третьей попыткой SpaceX отправить эту миссию в небо
после задержек, связанных с погодой и обзором данных. Это также первая миссия
Starlink в сентябре и 16-я миссия SpaceX. Впечатляющий
парк использованных
ракет-носителей компании пережил активное лето,
а калифорнийский производитель ракет завершил новое достижение за свой
последний полет Starlink: это первая ракета-носитель первой ступени,
который запускался и приземлялся шесть раз.
В выходные, предшествующие этому запуску, была штормовая
погода (не говоря уже об урагане категории 4 в Луизиане), но в четверг во время
запуска было солнечное небо с ясной погодой
Изначально планировалось провести "двойной запуск", когда
два разных Falcon 9 будут запущены с разных стартовых площадок во Флориде в
один день. Этот запуск мог бы стать еще одним открытием для SpaceX. Однако эти
планы были сорваны из-за плохих погодных условий и гроз, которые характерны для
этого района в летнее время.
Поскольку SpaceX продолжает строить свое созвездие миссий
Starlink (это уже 12-я итерация), похоже, что каждый запуск поставляется с
набором первых не только для космических полетов, но и для компании и будущего
интернет-сервиса, который SpaceX вскоре предложит людям, которые живут в
регионах без покрытия интернета.
Напомним, впервые за несколько десятилетий спутники
на полярную орбиту запустили с Флориды. Для компании SpaceX это первый подобный старт.
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