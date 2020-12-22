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Главная Новости IT технологии Sony начнет проверять продукты с искусственным интеллектом на соответствие законам этики
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Sony начнет проверять продукты с искусственным интеллектом на соответствие законам этики

Sony планирует отразить главные принципы этики ИИ в существующих процедурах контроля качества

сегодня, 18:30
Автор:

Павел Зинченко

Как стало известно Nikkei, Sony начнет проверку своих продуктов, в которых используется искусственный интеллект, на предмет этических рисков уже весной 2021 года. Если продукт будет сочтен этически неприемлемым, компания либо улучшит продукт, либо остановит его разработку.

Sony начнет проверять продукты с искусственным интеллектом на соответствие законам этики

ФОТО: Nikkei Asia

Хотя ИИ предлагает потребителям больше удобства, он может невольно вызвать досадные проблемы, такие как выявление социальных предубеждений из-за непонимания того, чему и как ИИ учится. По мере того, как ИИ находит применение во все большем количестве устройств, ответственность разработчиков возрастает, а компании ужесточают руководящие принципы, регулирующие этику ИИ.

Sony планирует отразить свои принципы этики ИИ в существующих процедурах контроля качества. Японские компании редко учитывают этику ИИ при оценке безопасности продукции.

От разработки продукта до его выпуска Sony будет проверять элементы с искусственным интеллектом в соответствии с руководящими принципами, включая меры защиты конфиденциальности. Любые продукты, не соответствующие критериям этической производительности ИИ, будут изменены или исключены.

Генеральный директор Sony назначает членов комитета по этике ИИ из числа имеющихся сотрудников. Комитет проверяет степень соответствия, как это определено руководящими принципами. Даже продукты, находящиеся на стадии разработки, могут быть отброшены. Продукты, которые уже были проданы, также могут быть отозваны при обнаружении проблем.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект показал свою надежность в качестве второго пилота.


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Источник: https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Sony-to-review-ethics-of-AI-products-to-avoid-social-bias#:~:text=TOKYO%20%2D%2D%20Sony%20will%20start,product%20or%20halt%20its%20development.
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