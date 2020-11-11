kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15321.37

ETH/USD

450.80

LTC/USD

58.31

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Sony готовится представить новый проект дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Sony готовится представить новый проект дронов

Новый проект Sony тесно связан с робототехникой и искусственным интеллектом

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

В последние годы дроны стали очень распространены для всех видов использования, от военных до гражданских. Некоторые дроны питаются от систем искусственного интеллекта, что позволяет им работать без контроля человека. Другие дроны управляются дистанционно, и им требуется контроль со стороны оператора. Sony анонсировала новый проект дронов под брендом Airpeak, который, по сообщениям компании, относится к области робототехники с искусственным интеллектом.

Sony готовится представить новый проект дронов

ФОТО: 24Gadget

Sony предоставляет очень мало реальной информации о том, что будут из себя представлять дроны под брендом Airpeak. Сообщается о том, что бренд отражает стремление компании внести свой вклад в создание "беспрецедентной ценности" с использованием технологий визуализации и зондирования.

Airpeak стремится поддерживать творческий потенциал создателей видео "в максимально возможной степени", внося свой вклад в развитие индустрии развлечений и повышая эффективность и экономию в различных секторах. Airpeak обещает продвигать проект, который позволит использовать дроны с высоким уровнем безопасности и надежности в средах, где в прошлом это было сложно.

Sony заявляет, что опубликует дополнительную информацию, когда она будет доступна на веб-сайте Airpeak. В настоящее время проект планируется запустить весной 2021 года. Sony отмечает, что скоро будет искать партнеров в профессиональной сфере для совместной работы над проектом.


Как сообщало издание "Комментарии", дроны поднимут вышки 5G в стратосферу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.slashgear.com/sony-announces-new-airpeak-drone-project-09646344/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ