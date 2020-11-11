Sony готовится представить новый проект дронов

В последние годы дроны стали очень распространены для всех видов использования, от военных до гражданских. Некоторые дроны питаются от систем искусственного интеллекта, что позволяет им работать без контроля человека. Другие дроны управляются дистанционно, и им требуется контроль со стороны оператора. Sony анонсировала новый проект дронов под брендом Airpeak, который, по сообщениям компании, относится к области робототехники с искусственным интеллектом.

ФОТО: 24Gadget

Sony предоставляет очень мало реальной информации о том, что будут из себя представлять дроны под брендом Airpeak. Сообщается о том, что бренд отражает стремление компании внести свой вклад в создание "беспрецедентной ценности" с использованием технологий визуализации и зондирования.

Airpeak стремится поддерживать творческий потенциал создателей видео "в максимально возможной степени", внося свой вклад в развитие индустрии развлечений и повышая эффективность и экономию в различных секторах. Airpeak обещает продвигать проект, который позволит использовать дроны с высоким уровнем безопасности и надежности в средах, где в прошлом это было сложно.

Sony заявляет, что опубликует дополнительную информацию, когда она будет доступна на веб-сайте Airpeak. В настоящее время проект планируется запустить весной 2021 года. Sony отмечает, что скоро будет искать партнеров в профессиональной сфере для совместной работы над проектом.





Как сообщало издание "Комментарии", дроны поднимут вышки 5G в стратосферу.

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