Sony анонсировала цветные панели для PlayStation 5, благодаря которым можно кастомизировать внешний вид игровой консоли. Об этом сообщает пресс-служба Sony Corporation на официальном сайте. Панели будут доступны в пяти цветах: черном, розовом, фиолетовом, голубом и красном. Также выпустят цветные контроллеры DualSense – розовые, голубые и фиолетовые. Панели и контроллеры появятся в продаже в январе 2022 года. Сначала они будут доступны в некоторых странах.

Sony - фото из открытых источников

Украина не попала в список. При этом компания в течение следующего года обещает расширить спектр продаж. "Мы планируем запустить панели для консолей PS5 в других странах в течение года, и мы объявим детали, когда они станут доступны", — отметили в пресс-службе.

Напомним, компания официально заявила, что популярная игра Uncharted 4, которая была эксклюзивной для консоли PlayStation 4, выйдет на персональных компьютерах и PlayStation 5. Детали пока не раскрываются, однако предполагается, что новая версия приключенческой видеоигры получит обновленную графику. Релиз запланирован уже на начало следующего года. Для справки: серия видеоигр Uncharted разработанных американской компанией Naughty Dog является одной из самых популярных для консолей PlayStation. По состоянию на 2019 год одна только Uncharted 4: A Thief's End продалась тиражом 16 миллионов копий.

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