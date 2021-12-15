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Sony анонсировала цветные панели для PlayStation 5

Украина не попала в список

сегодня, 04:41
Автор:

Ольга Чародий
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Sony анонсировала цветные панели для PlayStation 5, благодаря которым можно кастомизировать внешний вид игровой консоли. Об этом сообщает пресс-служба Sony Corporation на официальном сайте. Панели будут доступны в пяти цветах: черном, розовом, фиолетовом, голубом и красном. Также выпустят цветные контроллеры DualSense – розовые, голубые и фиолетовые. Панели и контроллеры появятся в продаже в январе 2022 года. Сначала они будут доступны в некоторых странах.

Sony анонсировала цветные панели для PlayStation 5

Sony - фото из открытых источников

Украина не попала в список. При этом компания в течение следующего года обещает расширить спектр продаж. "Мы планируем запустить панели для консолей PS5 в других странах в течение года, и мы объявим детали, когда они станут доступны", — отметили в пресс-службе.

Напомним, компания официально заявила, что популярная игра Uncharted 4, которая была эксклюзивной для консоли PlayStation 4, выйдет на персональных компьютерах и PlayStation 5. Детали пока не раскрываются, однако предполагается, что новая версия приключенческой видеоигры получит обновленную графику.  Релиз запланирован уже на начало следующего года.  Для справки: серия видеоигр Uncharted разработанных американской компанией Naughty Dog является одной из самых популярных для консолей PlayStation. По состоянию на 2019 год одна только Uncharted 4: A Thief's End продалась тиражом 16 миллионов копий. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярная социальная сеть Twitter получит новую полезную функцию. Она будет помогать пользователям отличать "хороших" ботов от тех, которые занимаются распространением спама. На данный момент возможность находится в режиме тестирования и доступна для ограниченного числа людей, однако в будущем должна будет стать доступной для всех. Подробно об этом читайте в нашем материале. 




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Источник: https://blog.playstation.com/2021/12/13/new-dualsense-wireless-controller-colors-arrive-next-month-followed-by-new-ps5-console-covers/
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