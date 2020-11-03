Собаки смогут управлять дронами: американцы представили уникальную разработку

Компания Exyn Technologies выпустила видео, показывающее, как утверждают разработчики, первый полет дрона, управляемого собакой. Об этом сообщает Forbes.

Собаки смогут управлять дронами

В видео показан пес Коди, чья роль в управлении дроном не слишком сложна, достаточно просто прикоснуться к сенсорному экрану, что он делает как профессионал. Затем Коди ложится и расслабляется, а дрон ExynAero улетает, чтобы выполнить миссию самостоятельно. Это милое видео, но за ним стоит серьезный прорыв в развитии автономности дронов.

Большинство дронов, включая большие MQ-9 Reaper и MQ-4 Global Hawks, эксплуатируемые вооруженными силами США, на самом деле являются пилотируемыми самолетами, а не автономными. Оператор, управляющий ими, просто сидит в диспетчерской на земле. Более сложные дроны, такие, как некоторые из новых моделей DJI, могут летать по заранее запрограммированному маршруту, автоматически взлетая и приземляясь, попадая в заданные путевые точки GPS по пути, и даже избегая препятствий с помощью встроенного сонара.

Новый ExynAero повышает автономность не только на одну ступеньку, но и на несколько, потому что он предназначен для работы в сложных условиях, например в шахтах, где нет карты и GPS, чтобы найти обратный путь, и нет связи с оператором. Дрон имеет интеллектуальную систему управления, известную как ExynAI, описываемую как первую в истории "автономность промышленного уровня".





Демонстрация с участием собаки показывает, как автономность дронов выросла за последние несколько лет. Из лабораторных игрушек автономные дроны превратились в гибкие и надежные аппараты для промышленного и коммерческого использования. Теперь дроны могут работать в труднодоступных или слишком опасных для человека местах.

Как сообщало издание "Комментарии", дроны помогут находить смертельно опасных медуз.



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