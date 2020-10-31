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Дроны помогут находить смертельно опасных медуз

Ученые проверили точность беспилотных летательных аппаратов в качестве ловушек для медуз в водах полуострова Кейп-Йорк

31 октября 2020, 23:54
Автор:

Павел Зинченко

Дроны будут искать смертоносных медуз. Исследователи хотят защитить людей от столкновений с опасными созданиями. Об этом сообщает издание Free News.

Дроны помогут находить смертельно опасных медуз

Дроны начнут искать опасных медух

Исследователи хотят научить дронов искать морских ос (Chironex fleckeri) — больших медуз, способных убить человека менее чем за три минуты. Они считаются одними из самых ядовитых животных в мире. Обычно они обитают в северных водах Австралии с октября по май, в основном в спокойных прибрежных водах, поэтому высок риск столкновения с купающимися людьми.

Ученые проверили точность беспилотных летательных аппаратов в качестве ловушек для медуз в водах полуострова Кейп-Йорк. Они установили 70-метровые сети, затем сделали записи с дронов. После этого затянули сети и сравнили результаты традиционного и нового метода.

Во время эксперимента пилоты дронов вели учет медуз, замеченных во время каждого полета. Позже эти записи были сопоставлены с номерами сетей и точностью, достигнутой лабораторным просмотром отснятого материала. Исследователи подтвердили, что просмотр записей после полетов привел к значительному увеличению скорости обнаружения. Они также измерили влияние погодных условий, таких как облачность и ветер, на успешность беспилотных летательных аппаратов.

На следующем этапе проекта этот метод будет применяться в центрах Surf Life Saving на побережье Квинсленда. Тесты финансируются фондом Australian Lions Foundation и начнутся в ноябре 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы осуществили успешный залп дронами-снарядами.


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