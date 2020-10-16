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Главная Новости IT технологии Китайцы осуществили успешный залп дронами-снарядами
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Китайцы осуществили успешный залп дронами-снарядами

Дроны-снаряды были запущены с помощью специальной установки и вертолета

сегодня, 16:30
Автор:

Павел Зинченко

Китай разрабатывает рой дронов-самоубийц, начиненных взрывчаткой, для поражения войск, танков и другой бронетехники условного противника. Об этом сообщает The Weekend Australian.

Китайцы осуществили успешный залп дронами-снарядами

ФОТО: Hot Lifestyle News

Технология создания роя дронов стала одним из самых востребованных достижений на поле боя, и демонстрация Китаем его способности проводить множественные атаки дронами показала, что его военные могут быть в авангарде тактики воздушного боя. Видео учений в прошлом месяце показало, что дроны выпускаются из пусковой установки коробчатой ​​формы с 48 трубами, установленных на задней части грузовика.

Дроны были похожи на китайский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) CH-901, впервые представленный в 2018 году. Оборудованный взрывной боеголовкой, CH-901 может зависать в небе в течение 40 минут во время охоты на цель, сообщает The War Zone, авторитетный военный сайт в США.


В прошлом месяце испытание было проведено Китайской академией электроники и информационных технологий, входящей в состав государственной промышленной группы. Как и США, Китай уже несколько лет разрабатывает технологию создания роя дронов. Цель состоит в том, чтобы БПЛА могли контактировать друг с другом и координировать свои движения без участия человека.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы используют дроны для доставки книг.


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