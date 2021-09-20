Скрытые возможности приложения Monobank: где найти и как пользоваться

В приложении Monobank имеется множество полезных скрытых функций, которые необходимы относительно небольшому проценту клиентов. Однако в банке намерено не делают их явными, чтобы ресурс по-прежнему оставался легким в использовании. Об этом рассказал сооснователь Monobank Олег Гороховский, передает OBOZREVATEL.

Скрытые возможности приложения Monobank - фото из открытых источников

Одной из нужных функций является возможность копирования номера карты в буфер обмена, если в приложении прижать ее номер. Гороховский назвал и другие полезные опции:



- клиент может зайти в приложение в режиме "инкогнито", чтобы скрыть все чувствительные данные. Включить его можно, тапнув два раза на баланс или зажав иконки при входе в mono.

- в приложении можно осуществить денежный перевод без номера карты. Для этого необходимо потрясти телефон, чтобы появился поиск того, кто поблизости. Второму человеку нужно повторить те же действия. Таким образом функция "Shake to Pay" будет активирована.

- клиент может перевести деньги человеку из телефонной книги. Если у получателя больше одной банковской карты, то зажав его долгим тапом при переводе, можно увидеть список карт и выбрать ту, которая необходима;

- если прижать одну из созданных "Банок" (накопления), то можно поиграть в игру "Кот-сосиска", где нужно "есть" украинские банки и можно подавиться, если проглотить Нацбанк.

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