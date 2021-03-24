Скандал с "Дія.Бізнес": как в организации комментируют связь с Россией

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Вечканова Елена
Недавно в СМИ появилась информация, что несколько порталов региональных центров сервиса "Дія.Бізнес" работают на доменах, приобретенных в Российской Федерации. "Комментарии" обратились непосредственно в Министерство цифровой трансформации, чтобы узнать детали этого инцидента.
Как объясняют связь разработки Минцифры с Россией. Фото из открытых источников
Для начала следует отметить, что представители Минцифры перенаправили обращение непосредственно в Харьковский региональный центр "Дія.Бізнес". Впрочем ответ от руководительницы этой организации Анастасии Кучерявой поступил весьма оперативно.
Для начала г-жа Кучерявая пояснила, что "Дія.Бізнес" является несколькокомпонентним проектом, запущенным в Украине. Отдельно функционирует государственная платформа, отдельно — сеть локальных центров. Одним из них и является Харьковский.
По словам представительницы учреждения, их центр поддержки предпринимательства "Дія.Бізнес" является неприбыльной общественной организацией. Да, они сотрудничают с Минцифры, но только в пределах предварительно заключенного меморандума. Как следствие, региональные центры не относятся к государственным учреждениям. Также организация не получает никакого государственного финансирования.
Конкретных ответов касательно связи регионального центра с российскими доменами и хостингами от г-жи Кучерявой, к сожалению, так и не прозвучало. В то же время нашлось опосредованное объяснение.
Как известно, "Тильда" — созданный в России конструктор сайтов. О том, что два региональных представительства "Дія.Бізнес" были разработаны именно на ее основе, еще раньше утверждали отдельные ІТ-специалисты.
Вместе с тем руководитель учреждения отметила, что в центре сейчас работают над сменой хостинга. При этом не уточнялось, выберут хостинг отечественный или иностранный. Г-жа Кучерявая говорит, что команда центра была и остается открытой к замечаниям и предложениям. Все — для улучшения дальнейшего сотрудничества с отечественными предпринимателями.
Напомним, что в первую очередь на связь Харьковского и Николаевского региональных сайтов с российскими доменамт и хостингом обратили внимание пользователи соцсети Facebook. Больше деталей можно узнать в нашей предыдущей публикации.
Также "Комментарии" сообщали о том, что разработчики предлагают украинской молодежи подавать документы для поступления в ВУЗ через приложение "Дія".
Кроме этого на портале можо узнать, какие еще е-услуги будут доступны украинцам в этом сервисе уже в апреле.
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