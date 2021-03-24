logo
Русский Українська

BTC/USD

56307.69

ETH/USD

1693.39

LTC/USD

192.97

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Скандал с "Дія.Бізнес": как в организации комментируют связь с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с "Дія.Бізнес": как в организации комментируют связь с Россией

Российский «след» появился из-за конструктора, с помощью которого создавали региональный портал

сегодня, 19:17
Автор:

Вечканова Елена

Недавно в СМИ появилась информация, что несколько порталов региональных центров сервиса "Дія.Бізнес" работают на доменах, приобретенных в Российской Федерации. "Комментарии" обратились непосредственно в Министерство цифровой трансформации, чтобы узнать детали этого инцидента.

Скандал с "Дія.Бізнес": как в организации комментируют связь с Россией

Как объясняют связь разработки Минцифры с Россией. Фото из открытых источников

Для начала следует отметить, что представители Минцифры перенаправили обращение непосредственно в Харьковский региональный центр "Дія.Бізнес". Впрочем ответ от руководительницы этой организации Анастасии Кучерявой поступил весьма оперативно.

Для начала г-жа Кучерявая пояснила, что "Дія.Бізнес" является несколькокомпонентним проектом, запущенным в Украине. Отдельно функционирует государственная платформа, отдельно — сеть локальных центров. Одним из них и является Харьковский.

По словам представительницы учреждения, их центр поддержки предпринимательства "Дія.Бізнес" является неприбыльной общественной организацией. Да, они сотрудничают с Минцифры, но только в пределах предварительно заключенного меморандума. Как следствие, региональные центры не относятся к государственным учреждениям. Также организация не получает никакого государственного финансирования.

Конкретных ответов касательно связи регионального центра с российскими доменами и хостингами от г-жи Кучерявой, к сожалению, так и не прозвучало. В то же время нашлось опосредованное объяснение.

"Наше NGO оперирует в рамках четких гайдлайнов и правил. Вместе с тем, у нас есть свобода выбора, в том числе, хостинга. Имена и хостинг сайтов региональных центров, в частности, Дія.Бізнес в Харькове diia-business-kharkiv.com были приобретены в комплекте с "Тильдой" — конструктором, на котором созданы эти сайты", — сообщила Анастасия Кучерявая в ответе для портала "Комментарии".

Как известно, "Тильда" — созданный в России конструктор сайтов. О том, что два региональных представительства "Дія.Бізнес" были разработаны именно на ее основе, еще раньше утверждали отдельные ІТ-специалисты.

Вместе с тем руководитель учреждения отметила, что в центре сейчас работают над сменой хостинга. При этом не уточнялось, выберут хостинг отечественный или иностранный. Г-жа Кучерявая говорит, что команда центра была и остается открытой к замечаниям и предложениям. Все — для улучшения дальнейшего сотрудничества с отечественными предпринимателями.

Напомним, что в первую очередь на связь Харьковского и Николаевского региональных сайтов с российскими доменамт и хостингом обратили внимание пользователи соцсети Facebook. Больше деталей можно узнать в нашей предыдущей публикации.

Также "Комментарии" сообщали о том, что разработчики предлагают украинской молодежи подавать документы для поступления в ВУЗ через приложение "Дія".

Кроме этого на портале можо узнать, какие еще е-услуги будут доступны украинцам в этом сервисе уже в апреле.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ