Скандал с "Дія.Бізнес": как в организации комментируют связь с Россией

Недавно в СМИ появилась информация, что несколько порталов региональных центров сервиса "Дія.Бізнес" работают на доменах, приобретенных в Российской Федерации. "Комментарии" обратились непосредственно в Министерство цифровой трансформации, чтобы узнать детали этого инцидента.

Как объясняют связь разработки Минцифры с Россией. Фото из открытых источников

Для начала следует отметить, что представители Минцифры перенаправили обращение непосредственно в Харьковский региональный центр "Дія.Бізнес". Впрочем ответ от руководительницы этой организации Анастасии Кучерявой поступил весьма оперативно.

Для начала г-жа Кучерявая пояснила, что "Дія.Бізнес" является несколькокомпонентним проектом, запущенным в Украине. Отдельно функционирует государственная платформа, отдельно — сеть локальных центров. Одним из них и является Харьковский.

По словам представительницы учреждения, их центр поддержки предпринимательства "Дія.Бізнес" является неприбыльной общественной организацией. Да, они сотрудничают с Минцифры, но только в пределах предварительно заключенного меморандума. Как следствие, региональные центры не относятся к государственным учреждениям. Также организация не получает никакого государственного финансирования.

Конкретных ответов касательно связи регионального центра с российскими доменами и хостингами от г-жи Кучерявой, к сожалению, так и не прозвучало. В то же время нашлось опосредованное объяснение.

"Наше NGO оперирует в рамках четких гайдлайнов и правил. Вместе с тем, у нас есть свобода выбора, в том числе, хостинга. Имена и хостинг сайтов региональных центров, в частности, Дія.Бізнес в Харькове diia - business - kharkiv. com были приобретены в комплекте с "Тильдой" — конструктором, на котором созданы эти сайты", — сообщила Анастасия Кучерявая в ответе для портала "Комментарии".

Как известно, "Тильда" — созданный в России конструктор сайтов. О том, что два региональных представительства "Дія.Бізнес" были разработаны именно на ее основе, еще раньше утверждали отдельные ІТ-специалисты.

Вместе с тем руководитель учреждения отметила, что в центре сейчас работают над сменой хостинга. При этом не уточнялось, выберут хостинг отечественный или иностранный. Г-жа Кучерявая говорит, что команда центра была и остается открытой к замечаниям и предложениям. Все — для улучшения дальнейшего сотрудничества с отечественными предпринимателями.

Напомним, что в первую очередь на связь Харьковского и Николаевского региональных сайтов с российскими доменамт и хостингом обратили внимание пользователи соцсети Facebook. Больше деталей можно узнать в нашей предыдущей публикации.

Также "Комментарии" сообщали о том, что разработчики предлагают украинской молодежи подавать документы для поступления в ВУЗ через приложение "Дія".

Кроме этого на портале можо узнать, какие еще е-услуги будут доступны украинцам в этом сервисе уже в апреле.

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