Российский след: сервис «Дія.Бізнес» попал в скандал — СМИ

Два из трех работающих в тестовом режиме региональных центров сервиса "Дія.Бізнес" функционируют на доменах, которые были приобретены в России. Такую информацию сообщает сайт "Буквы".



Разработка Минцифры попала в скандал, связанный с Россией. Фото: Дія

По информации издания, первым на вероятность связи разработанных Министерством цифровой трансформации Украины и России обратили внимание пользователи соцсети. Александр Зарайский на личной странице в Facebook указал на регистрацию с помощью сервиса с РФ двух региональных ресурсов сервиса — Николаевского и Харьковского. Позже выяснилось, что и хостинг — под названием Selectel, на котором размещены и работают указанные сайты, также находится в собственности россиян.

Регистрация этих ресурсов, по данным программы WHOIS, была проведена через компанию REG.RU LLC — имеющей московскую регистрацию. Но и это — не единственная связь разработки Минцифры и представительств "северного соседа" Украины. Среди прочего, по словам IT-специалиста Евгения Войнича, сайты еще и были созданы с помощью созданного в России конструктора "Тильда".





Представители министерства пока никак не отреагировали на подобные заявления в СМИ.



Для справки. "Дія.Бізнес" — сервис, созданный для улучшения работы с документами представителей малого и среднего бизнеса. И хотя пока его еще тестируют, сайт имеет три региональных подразделения — в Киеве, Николаеве и Харькове. В ближайшее время ожидают "четвертого брата" — филиал Черкасс. Сайты городов возникли только после открытия специальных офлайновых центров для оказания помощи предпринимателям. Минцифры имеет довольно амбициозные планы — открыть аналогичные центры в каждом городе Украины за следующие три года.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в апреле оригинальный сервис "Дія" обновится и украинцы получат доступ к новым е-услугам.



Также на портале найдется информация по расширению возможностей паспорта благодаря "Дії".



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