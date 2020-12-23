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Главная Новости IT технологии Samsung в спешном порядке удаляет насмешливый пост об iPhone 12
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Samsung в спешном порядке удаляет насмешливый пост об iPhone 12

Компания Samsung высмеяла важное решение Apple, но затем сама села в ту же лужу

сегодня, 15:50
Автор:

Павел Зинченко

Samsung удалила сообщение в Facebook, высмеивающее решение Apple убрать зарядное устройство из коробки iPhone 12 после сообщений, что компания последует этому примеру с Galaxy S21.

Samsung в спешном порядке удаляет насмешливый пост об iPhone 12

ФОТО: Alkhaleej Today

После выпуска iPhone 12 Samsung, наряду с другими поставщиками, такими как Xioami, очень быстро откликнулась на заявление Apple о том, что iPhone 12 не будет поставляться с адаптером питания в коробке.

Samsung в спешном порядке удаляет насмешливый пост об iPhone 12 - фото 2

Приведенный выше пост был создан на Карибской странице Samsung в Facebook и гласит: "Ваша #Galaxy действительно дает вам то, что вы ищете. От самого простого — в качестве зарядного устройства, до лучшей камеры, аккумулятора, производительности, памяти и даже экрана 120 Гц."

Тем не менее октябрьские заявки показали, что линейка Galaxy S21 будет поставляться без зарядного устройства, как и iPhone 12. Теперь, как заметили GizChina и HTTech, сообщение было удален и появилось следующее: "Этот контент недоступен в данный момент. Обычно это происходит потому, что владелец поделился им только с небольшой группой людей или изменил, кто может его видеть, или он был удален".

Apple убрала адаптер питания и наушники Lightning EarPods из упаковки iPhone с выпуском iPhone 12, что, по ее словам, поможет сэкономить более 2 миллионов метрических тонн углерода, что составляет почти 10% ежегодных выбросов Apple. Несмотря на очевидную выгоду от использования электронных отходов, сокращение размера коробки означает, что Apple может отправлять на 70 процентов больше коробок на каждом поддоне, что является огромной экономией, если умножить ее на миллионы iPhone, которые она отправляет каждый год.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung готовится представить инновационную камеру для смартфонов.


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Источник: https://www.imore.com/samsung-deletes-facebook-post-mocking-absence-iphone-12-charger
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