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Samsung готовится представить инновационную камеру для смартфонов

Надежный инсайдер сообщил, когда появится новая камера для смартфонов Samsung

сегодня, 15:40
Автор:

Павел Зинченко

Авторитетный сетевой инсайдер под ником Ice Universe объявил в апреле этого года, что Samsung в будущем выпустит сенсоры с разрешением 600 мегапикселей, который превзойдет возможности человеческого глаза. Теперь инсайдер подтвердил, что такой датчик действительно уже находится в разработке.

Samsung готовится представить инновационную камеру для смартфонов

ФОТО: Gadget Match

Этот инсайдер неоднократно подтверждал, что имеет контакты в отделе разработки южнокорейской компании. Он был первым, кто опубликовал реальные изображения смартфона Galaxy S20 и много другой достоверной информации, поэтому его слова однозначно заслуживают внимания.

Samsung готовится представить инновационную камеру для смартфонов - фото 2

На этом изображении показано, какой может быть 600-мегапиксельная камера на смартфоне, если Samsung не изменит принципиально технологию. В этом случае одна камера будет занимать 12% площади задней панели, а блок камеры будет выступать над задней панелью смартфона на 22 мм. Конечно, это было бы крайне неудобно, поэтому будет очень интересно посмотреть, как Samsung реализует такое высокое разрешение в сенсоре ISOCELL следующего поколения.

Вряд ли смартфоны с такими камерами появятся на рынке в следующем году. После 108-мегапиксельной матрицы Samsung инсайдеры ожидают 192-мегапиксельной матрицы.

Аналитическое агентство Gartner опубликовало очередной отчет по рынку смартфонов. Так, в третьем квартале этого года по всему миру было продано 366 миллионов смартфонов. Это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И хотя падение заметно, оно составляет менее 20%, на которые рынок упал в первом полугодии.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Samsung предоставила расписание обновления своих устройств.


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Источник: https://www.gizchina.com/2020/12/05/samsung-is-preparing-a-600-megapixel-camera-for-smartphones/
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