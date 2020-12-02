Компания Samsung предоставила расписание обновления своих устройств

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Павел Зинченко
Если вы ждали выхода Android 11 и нового One UI 3 на свое устройство Samsung, есть хорошие новости. Корейский технологический гигант объявил график выпуска новой мобильной операционной системы для своих устройств.
ФОТО: Технофан
Естественно, самые последние флагманы, то есть устройства серии Samsung Galaxy S20 и Note 20, получают обновление раньше всех. Затем следуют прошлогодние флагманы и, наконец, линейка устройств среднего класса линейки A и M. Хотя одним удивительным упущением здесь являются Galaxy S20 FE и S10e.
В этом месяце устройства серии Samsung Galaxy S20 получат обновление Android 11 One UI 3. Затем следует линия Note 20, а также линии S10 и Note10 в январе 2021 года. Это также включает Z Flip и Z Fold 2. Но, что удивительно, Note 10 Lite получит обновление только в конце марта.
Если у вас есть Samsung Galaxy A, M или выбранные устройства Tab, вам придется ждать намного дольше. Если повезет, в марте на вашем устройстве появится обновление. В противном случае прийдется подождать до августа.
В целом, расписание обновления устройств Samsung выглядит так:
Как сообщало издание "Комментарии", стала известна дата выхода новых смартфонов Samsung. В новую серию войдут модели Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. Все они смогут работать в сетях 5G. Серия будет основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100, в зависимости от региона продаж. Известный технический аналитик и блогер Джон Проссер сообщает, что следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked намечено на 14 января 2021 года.
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