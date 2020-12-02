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Компания Samsung предоставила расписание обновления своих устройств

Первые три смартфона получат Android 11 уже в этом месяце

сегодня, 16:34
Автор:

Павел Зинченко

Если вы ждали выхода Android 11 и нового One UI 3 на свое устройство Samsung, есть хорошие новости. Корейский технологический гигант объявил график выпуска новой мобильной операционной системы для своих устройств.

Компания Samsung предоставила расписание обновления своих устройств

ФОТО: Технофан

Естественно, самые последние флагманы, то есть устройства серии Samsung Galaxy S20 и Note 20, получают обновление раньше всех. Затем следуют прошлогодние флагманы и, наконец, линейка устройств среднего класса линейки A и M. Хотя одним удивительным упущением здесь являются Galaxy S20 FE и S10e.

В этом месяце устройства серии Samsung Galaxy S20 получат обновление Android 11 One UI 3. Затем следует линия Note 20, а также линии S10 и Note10 в январе 2021 года. Это также включает Z Flip и Z Fold 2. Но, что удивительно, Note 10 Lite получит обновление только в конце марта.

Если у вас есть Samsung Galaxy A, M или выбранные устройства Tab, вам придется ждать намного дольше. Если повезет, в марте на вашем устройстве появится обновление. В противном случае прийдется подождать до августа.

В целом, расписание обновления устройств Samsung выглядит так:

Компания Samsung предоставила расписание обновления своих устройств - фото 2

Как сообщало издание "Комментарии", стала известна дата выхода новых смартфонов SamsungВ новую серию войдут модели Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. Все они смогут работать в сетях 5G. Серия будет основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100, в зависимости от региона продаж. Известный технический аналитик и блогер Джон Проссер сообщает, что следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked намечено на 14 января 2021 года.


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Источник: https://www.lowyat.net/2020/227340/samsung-announces-android-11-one-ui-3-update-schedule/#:~:text=The%20Samsung%20Galaxy%20S20%20series,the%20update%20later%20in%20March.
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