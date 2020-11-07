В этом году не успеют: стала известна дата выхода новых смартфонов Samsung

Как уже много раз сообщалось, компания Samsung решила представить новые флагманские смартфоны семейства Galaxy S раньше обычного — в январе. Сейчас интернет-источники раскрыли примерную дату анонса.

Samsung представит новые смартфоны

В новую серию войдут модели Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. Все они смогут работать в сетях 5G. Серия будет основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100, в зависимости от региона продаж.

Известный технический аналитик и блогер Джон Проссер сообщает, что следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked намечено на 14 января 2021 года. Именно здесь дебютируют устройства семейства Galaxy S21. В этот же день южнокорейский гигант начнет прием предварительных заказов на новинки, а их фактические продажи стартуют 29 января.

Тем временем Росс Янг, основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), раскрыл варианты цвета для будущих смартфонов. Изначально Galaxy S21 будет доступен в сером, розовом, фиолетовом и белом цветах. Galaxy S21 + будет доступен в черном и серебристом цветах, а Galaxy S21 Ultra — в черном, серебристом и фиолетовом. В будущем, вероятно, появятся и другие модификации цвета.

Также отмечается, что производство новинок будет налажено на предприятиях Бразилии, Индонезии, Кореи и Вьетнама.

Как сообщало издание "Комментарии", приложение Samsung позволит найти потерянные гаджеты.

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