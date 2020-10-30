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Приложение Samsung позволит найти потерянные гаджеты

Samsung планирует улучшить приложение, чтобы можно было отыскать любую вещь, а не только гаджеты

сегодня, 17:52
Автор:

Павел Зинченко

Корейский технологический гигант Samsung выпускает новое приложение под названием SmartThings Find, которое позволит пользователям легко находить свои устройства Galaxy. Приложение позволит найти смартфоны Galaxy, Galaxy Watch, планшет и даже наушники. Теперь компания продвинула приложение для глобальной аудитории. Об этом сообщает издание GIZMochina.

Приложение Samsung позволит найти потерянные гаджеты

ФОТО: jhalak

Согласно данным, опубликованным компанией, приложение SmartThings Find использует Bluetooth Low Energy (BLE) и сверхширокополосные технологии для определения местоположения устройства Galaxy, которое пользователь пытается найти. После того, как устройство обнаружено, оно подает сигнал, чтобы указать, где находится.

Как только пользователь приближается к устройству, он может выбрать, будет ли гаджет "звонить", или он можете использовать опцию поиска поблизости на основе AR, которая показывает цветную графику, которая становится более интенсивной, когда пользователь приближается к устройству, которое ищет. Кроме того, пользовательские данные зашифрованы и защищены, поэтому местонахождение устройства известно только его владельцу.

Samsung планирует расширить функции за счет включения таких решений, как теги отслеживания, чтобы владельцы могли находить и другие вещи, а не только устройства Galaxy.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сеуле скончался глава Samsung.


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