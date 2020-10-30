Приложение Samsung позволит найти потерянные гаджеты

Корейский технологический гигант Samsung выпускает новое приложение под названием SmartThings Find, которое позволит пользователям легко находить свои устройства Galaxy. Приложение позволит найти смартфоны Galaxy, Galaxy Watch, планшет и даже наушники. Теперь компания продвинула приложение для глобальной аудитории. Об этом сообщает издание GIZMochina.

ФОТО: jhalak

Согласно данным, опубликованным компанией, приложение SmartThings Find использует Bluetooth Low Energy (BLE) и сверхширокополосные технологии для определения местоположения устройства Galaxy, которое пользователь пытается найти. После того, как устройство обнаружено, оно подает сигнал, чтобы указать, где находится.

Как только пользователь приближается к устройству, он может выбрать, будет ли гаджет "звонить", или он можете использовать опцию поиска поблизости на основе AR, которая показывает цветную графику, которая становится более интенсивной, когда пользователь приближается к устройству, которое ищет. Кроме того, пользовательские данные зашифрованы и защищены, поэтому местонахождение устройства известно только его владельцу.

Samsung планирует расширить функции за счет включения таких решений, как теги отслеживания, чтобы владельцы могли находить и другие вещи, а не только устройства Galaxy.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сеуле скончался глава Samsung.

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