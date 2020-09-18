Samsung снимет высококачественный фильм с помощью смартфонов

Согласно корейским СМИ, Samsung Electronics вскоре выпустит фильм под названием "Untact" ("Нетронутый"), который будет полностью снят на недавно выпущенную линейку смартфонов Samsung Galaxy. Более того, с помощью камер Samsung Galaxy Note 20 ultra и Galaxy S20 ultra этот фильм будет записан в разрешении 8K. Об этом сообщает издание Phone World.

"Нетронутый" - фильм о типичных корейских романах, снятый режиссером Ким Джи Уном. Он уже известен среди фанатов такими фильмами ужасов как "Я видел дьявола" и "Повесть о двух сестрах". В главных ролях в этом фильме известные корейские актеры Ким Го Ын и Ким Чжу Хун.

Samsung подтвердил, что в некоторых уникальных сценах могут использоваться новые технологии. Цель создания фильмов - продвигать возможности флагманов Samsung и их способность записывать видео с разрешением 8K.

"Нетронутый" не похож на типичные фильмы ужасов. В фильме авторы осветили недавнюю ситуацию с COVID-19. Он рассказывает о двух влюбленных, которые не могут встретиться друг с другом из-за изоляции.

Кроме того, в двух местах Сеула, называемых Сеонгсу-дон и Ённам-дон, Samsung планирует открыть 8K Cinema в следующем месяце. В этих двух кинотеатрах корейский художник разместит короткометражный фильм на своих экранах 8K QLED.



Как сообщало издание "Комментарии", Samsung продала свой завод китайцам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!