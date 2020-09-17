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Компания Samsung продала свой завод китайцам

Китайская компания Vital Materials станет новым хозяином завода Samsung

сегодня, 17:47
Автор:

Павел Зинченко

Дочерняя компания Samsung Display, Samsung Corning Advanced Glass, продает свой завод в Гуми, Южная Корея, китайской компании. Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе компания провела заседание совета директоров по этому вопросу, что было подтверждено отчетом TheElec. Об этом сообщает издание GISMochina.

Компания Samsung продала свой завод китайцам

В настоящее время Samsung Corning имеет два завода в своей стране: один в Гуми, а другой в Асане. Завод в Гуми производит целевые материалы, которые используются для изготовления тонких пленок для покрытия дисплеев и солнечных панелей. Завод также работал над производством покрытий для жидкокристаллических дисплеев, органических светоизлучающих диодов (OLED) и даже сенсорных экранов в отделе дисплеев.

Samsung Corning Advanced Glass впервые приобрела бизнес у Samsung Corning Precision Materials еще в 2014 году. Однако человек, близкий к этому вопросу, заявил, что южнокорейский технологический гигант планирует теперь сосредоточиться исключительно на OLED-дисплеях. Поскольку предприятие в Асане уже производит стекло для OLED, компания решила продать свой завод в Гуми.

Китайская металлургическая компания Vital Materials является покупателем фабрики Samsung Corning Advanced. Недавний отчет от TheElec подтвердил эту новость, и Vital объявила на своей домашней странице о покупке целевого бизнеса Samsung. Vital также заявила, что недавно приобретенный бизнес обеспечит "в значительной степени взаимодополняющий географический, продуктовый и рыночный состав".

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung показала, как будет выглядеть гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2.


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