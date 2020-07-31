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Главная Новости IT телефоны Компания Samsung показала, как будет выглядеть гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2
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Компания Samsung показала, как будет выглядеть гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 5G получит уникальное размещение фронтальной камеры и будет представлен в августе

сегодня, 16:59
Автор:

Павел Зинченко
Компания Samsung показала, как будет выглядеть гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2

Samsung уже опубликовала официальный видеотизер предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked, на котором можно было заметить все будущие новинки компании. В их числе значится и второе поколение гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2 — и незадолго до презентации в сеть утекла первая "живая" фотография будущей новинки. Об этом сообщает информационное издание Internet UA со ссылкой на 4pda.ru.

Снимок опубликовал авторитетный сетевой информатор Макс Вайнбах. Помимо дизайна фронтальной панели, утечка подтверждает и официальное название гаджета — Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Таким образом, компания планирует относить к линейке Z все аппараты с гибкими экранами.

Ещё одним отличием второго поколения Fold станет размещение фронтальной камеры. Вместо специальной неактивной области Z Fold 2 получит врезанный в дисплей селфи-модуль. Производитель не прокомментировал утечку — ознакомиться с финальным дизайном новинки можно будет в ходе презентации Galaxy Unpacked, которая состоится 5 августа.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представит новые гаджеты этим летом.


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