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Samsung представит новые гаджеты этим летом

В рамках мероприятия Galaxy Unpacked будут представлены новые смартфоны и другие устройства

сегодня, 14:33
Автор:

Павел Зинченко
Samsung представит новые гаджеты этим летом

Фото: Phonedog.com

Компания Samsung готовится провести свое мероприятие Galaxy Unpacked пятого августа. Сведения о том, что может быть запущено, стремительно роспространяются. Президент и глава подразделения мобильной связи в Samsung Electronics Тэ Мун Рох подтвердил, что южнокорейский гигант представит на выставке в следующем месяце целых пять продуктов. Мероприятие будет проводиться для практической реализации норм социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса. Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy Note 20 будет выпущен на этом мероприятии. Об этом сообщает Gadgets 360.

Рох подтвердил в своем блоге: "На Galaxy Unpacked этим летом мы представим пять новых устройств питания. Эти устройства позволяют нам быть новатором новых мобильных приложений, которые непрерывно распространяются везде, где бы мы ни были". Компания уже подтвердила, что Galaxy Fold 2 будет запущен на мероприятии. Ожидается, что Samsung Galaxy Note 20 будет выпущен параллельно, и утечек вокруг серии было много. На этот раз в серии Galaxy Note 20 может быть три варианта - Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra. Рох не сообщил точной информации об устройствах, которые будут объявлены.

Тем не менее, исполнительный директор подтвердил, что новые наушники и носимые устройства будут представлены 5 августа. Это в значительной степени указывает на запуск Galaxy Buds Live и устройств Samsung Galaxy Watch 3 во время мероприятия Galaxy Unpacked. Другие устройства Samsung включают модель Galaxy Z Flip 5G и просочившиеся планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Samsung Galaxy Tab S7 +.

Недавно сообщалось, что Samsung Galaxy Z Flip 5G и Samsung Galaxy Watch 3 будут выпущены 22 июля, но новое подтверждение Роха предполагает, что все продукты могут появиться на мероприятии Galaxy Unpacked.

Как сообщалоВ рамка издание "Комментарии", Samsung рассказала, когда развернет 6G-сеть.


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