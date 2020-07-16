Компания Samsung рассказала, когда развернет 6G-сеть

Компания Samsung Electronics ожидает, что связь 6G будет коммерциализирована уже к 2028 году и станет популярной к 2030 году. Об этом говорится в официальном документе компании, сообщает информационный ресурс ZDNet.

МСЭ-R, сектор Международного союза электросвязи (МСЭ), ответственный за радиосвязь, начнет свою работу по определению концепции 6G в следующем году, сообщила Samsung. По словам компании, время, выделенное на разработку технических стандартов для каждого последующего поколения, от 2G до 5G, сократилось. Для определения 3G потребовалось 15 лет, а для 5G - восемь лет, и эта тенденция ускорения будет продолжаться до 6G, добавил представитель компании.

Южнокорейский технологический гигант также заявил, что его видение 6G заключается в том, чтобы привнести следующий гипер-связной опыт в каждую сферу жизнедеятельности. Несмотря на то, что коммерциализация 5G находится на начальной стадии, никогда не рано начинать подготовку к 6G, заявил Сунхьюн Чой, руководитель Центра перспективных коммуникационных исследований Samsung Research. Чой добавил, что компания начнет исследования 6G в полном объеме в этом году.

Samsung предоставила свои сетевые решения 5G южнокорейским телекоммуникационным компаниям для развертывания их сети 5G в апреле 2019 года. С тех пор она поставляет свое телекоммуникационное оборудование различным компаниям в США, Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщало издание "Комментарии", инсайдер опубликовал рендер смарт-часов Samsung.

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