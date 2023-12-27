Робот Tesla напал на человека в США

На фабрике Giga Texas в Соединенных Штатах робот Tesla совершил нападение на инженера, ремонтировавшего другие машины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.



В США робот Tesla напал на человека. Фото из открытых источников

Робот, который предназначен для захвата и перемещения металлических деталей автомобиля неожиданно зажал мужчину во время его работы над программированием других роботов Tesla, которые были отключены. Издание отмечает, что за инцидентом наблюдали два работника. Они видели, как робот вонзил свои металлические когти в руку и спину рабочего после чего остался "кровавый след". Работа удалось остановить аварийное выключение.

Согласно отчету о травмах, который компания Tesla подает в регуляторные органы Техаса, инцидент произошел в 2021 году. В нем указано, что инженер получил "открытую рану" на левой руке и не нуждался в дополнительном отпуске из-за нападения на фабрике. О других травмах на заводе Илона Маска в отчете не сообщалось.

Адвокат из некоммерческой организации Workers Defense Project Ханна Александер считает, что отчеты Tesla следует рассматривать скептически и определенным недоверием. По ее словам, организация фиксировала несколько случаев травм или смертей на заводе Tesla, которые не попали в отчеты 2021 и 2022 годов, чтобы, вероятно, получить налоговые льготы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прогнозирует восстание роботов с искусственным интеллектом, которые будут охотиться на человечество. В качестве меры сдерживания американский бизнесмен предлагает встроить специальные выключатели, которые можно использовать во время опасности.

Также "Комментарии" писали, что в Южной Корее робот раздавил насмерть мужчину.