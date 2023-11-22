Риски слишком велики: Маск требует больше проинформировать общественность

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на увольнение гендиректора OpenAI Сэма Альтмана. По словам Маска компании, следует раскрыть причины такого шага, ведь риски искусственного интеллекта слишком велики.



Илон Маск говорит о рисках искусственного интеллекта. Фото из открытых источников

Миллиардер Илон Маск считает, что компания OpenAI должна больше рассказать о причинах неожиданного увольнения Сэма Альтмана.

"Учитывая риск и мощность передового искусственного интеллекта, общественность должна быть проинформирована о том, почему правление считает, что они должны принять такие решительные меры", — написал Илон Маск.

Кроме того, американский бизнесмен подтвердил словами "точно" комментарий другого пользователя, указавшего, что даже самые большие предположения общественности не могут оправдать увольнение Альтмана.

Напомним, что Сэм Альтман и Илон Маск в 2015 году основали компанию по разработке искусственного интеллекта OpenAI. Вскоре Маск покинул проект, а OpenAI выпустил ChatGPT. 17 ноября компания OpenAI неожиданно сообщила, что Сэм Альтман уволен с должности по решению совета директоров.

22 ноября СМИ сообщили, что под давлением рабочих компании, угрожавших массовым увольнению Сэма Альтмана вернут в OpenAI, а совет директоров компании будет изменен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на будущее и рассказал, что угрожает всему человечеству.

Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен подверг критике президента Украины Владимира Зеленского назвав его мясником. Кроме того, Илон Маск высказался и о генерале Валерии Залужном.