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Риски слишком велики: Маск требует больше проинформировать общественность

Илон Маск требует от OpenAI рассказать детали увольнения Сэма Альтмана. Маск указывает, что здесь существуют большие риски из-за искусственного интеллекта.

сегодня, 16:20
Автор:
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Slava Kot
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Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на увольнение гендиректора OpenAI Сэма Альтмана. По словам Маска компании, следует раскрыть причины такого шага, ведь риски искусственного интеллекта слишком велики.

Риски слишком велики: Маск требует больше проинформировать общественность

Илон Маск говорит о рисках искусственного интеллекта. Фото из открытых источников

Миллиардер Илон Маск считает, что компания OpenAI должна больше рассказать о причинах неожиданного увольнения Сэма Альтмана.


"Учитывая риск и мощность передового искусственного интеллекта, общественность должна быть проинформирована о том, почему правление считает, что они должны принять такие решительные меры", — написал Илон Маск.

Кроме того, американский бизнесмен подтвердил словами "точно" комментарий другого пользователя, указавшего, что даже самые большие предположения общественности не могут оправдать увольнение Альтмана.

Напомним, что Сэм Альтман и Илон Маск в 2015 году основали компанию по разработке искусственного интеллекта OpenAI. Вскоре Маск покинул проект, а OpenAI выпустил ChatGPT. 17 ноября компания OpenAI неожиданно сообщила, что Сэм Альтман уволен с должности по решению совета директоров.

22 ноября СМИ сообщили, что под давлением рабочих компании, угрожавших массовым увольнению Сэма Альтмана вернут в OpenAI, а совет директоров компании будет изменен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на будущее и рассказал, что угрожает всему человечеству.

Также "Комментарии" писали, что американский бизнесмен подверг критике президента Украины Владимира Зеленского назвав его мясником. Кроме того, Илон Маск высказался и о генерале Валерии Залужном.



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