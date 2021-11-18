Ремонтируй сам: Apple предложила владельцам iPhone самостоятельно чинить свои гаджеты

Американская компания Apple позволит потребителям самостоятельно чинить свои гаджеты. Об этом пишет издание Секрет Фирмы.

Apple позволит потребителям самостоятельно чинить свой iPhone. Фото: Pixabay

Как стало известно, Apple начнёт продавать инструменты и оригинальные комплектующие для самостоятельного ремонта смартфонов. Отмечается, что первыми на рынке появятся детали для iPhone 12 и 13.

Их можно будет приобрести уже в следующем году. Сначала они появятся на полках магазинов в США, а затем станут доступными и в других странах.

Позже в продажу поступят и комплекты для ремонта компьютеров iMac на базе процессоров M1 (процессоры собственного производства Apple. Первыми компьютерами с M1 стали Mac mini 2020, а также MacBook Air и MacBook Pro того же года выпуска).

Сообщается, что после самостоятельного ремонта гарантия на гаджеты не пропадёт. Её снимут только в случае если пользователь что-то повредит.

На данный момент список комплектующих для смартфонов ограничен модулями камер, экранами и аккумуляторами, но в будущем его планируют расширять.

Кроме того, те кто отдаст на переработку вышедшие из строя детали, смогут получить скидку на продукцию Apple.

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