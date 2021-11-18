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Главная Новости HI-tech технологии Ремонтируй сам: Apple предложила владельцам iPhone самостоятельно чинить свои гаджеты
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Ремонтируй сам: Apple предложила владельцам iPhone самостоятельно чинить свои гаджеты

После самостоятельной починки iPhone гарантия на него не пропадет

сегодня, 13:03
Автор:

Денис Подставной
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Американская компания Apple позволит потребителям самостоятельно чинить свои гаджеты. Об этом пишет издание Секрет Фирмы. 

Ремонтируй сам: Apple предложила владельцам iPhone самостоятельно чинить свои гаджеты

Apple позволит потребителям самостоятельно чинить свой iPhone. Фото: Pixabay

Как стало известно, Apple начнёт продавать инструменты и оригинальные комплектующие для самостоятельного ремонта смартфонов. Отмечается, что первыми на рынке появятся детали для iPhone 12 и 13. 

Их можно будет приобрести уже в следующем году. Сначала они появятся на полках магазинов в США, а затем станут доступными и в других странах. 

Позже в продажу поступят и комплекты для ремонта компьютеров iMac на базе процессоров M1 (процессоры собственного производства Apple. Первыми компьютерами с M1 стали Mac mini 2020, а также MacBook Air и MacBook Pro того же года выпуска)

Сообщается, что после самостоятельного ремонта гарантия на гаджеты не пропадёт. Её снимут только в случае если пользователь что-то повредит. 

На данный момент список комплектующих для смартфонов ограничен модулями камер, экранами и аккумуляторами, но в будущем его планируют расширять. 

Кроме того, те кто отдаст на переработку вышедшие из строя детали, смогут получить скидку на продукцию Apple. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Instagram будет проверять пользователей с помощью видео-селфи. Новые меры будут направлены на борьбу с ботами в социальной сети. Разработчики приложения рассказали, что идентификация пользователя с помощью видео будет происходить только в том случае, если на его странице была обнаружена "подозрительная активность". 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Google разрешит пользователям удалять пользователям свои фотографии из результатов поиска.Такой возможностью смогут воспользоваться лица не достигшие совершеннолетия.  


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Источник: https://secretmag.ru/news/apple-predlozhila-klientam-samim-remontirovat-aifony-17-11-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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