Разработчика фейковой "Дії" наказали: что об этом известно

Арестованному хакеру, создавшему сфальсифицированную систему "Дия", предлагают стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Вместе с тем талантливому запорожскому программисту придется нести уголовную ответственность за содеянное. Об этом сообщает в социальных сетях заместитель главы МВД Евгений Енин.

Задержанный хакер – по центру (Facebook Егения Енина)

Чиновник силового министерства рассказал, что работники киберполиции оперативно высчитали талантливого юношу, который даже не имеет соответствующего образования, но создал сфальсифицированную "Дию".

По его словам, полицейские познакомили его с главой Минцифры Михаилом Федоровым. Парню поступило предложение искупить свой преступный поступок и пройти стажировку в министерстве.

Евгений Енин резюмировал, что жителю Запорожья придется отвечать за криминал по подделке государственных документов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на портале "Дия" появятся новые сервисы . В Министерстве цифровой трансформации анонсировали появление новых сервисов на портале "Дия". В частности, украинцы смогут получать судебные решения в электронном виде.

"Дия" будет доступной для украинских граждан . Все, кто нуждается в электронных услугах через этот сервис, смогут их получить. Для этого обустроят места с компьютерами в каждом Центре предоставления административных услуг. Граждан будут консультировать операторы Центра. Посетителям будут объяснять какие услуги можно получить через портал и как им пользоваться. В будущем граждане смогут получать государственные услуги самостоятельно и не стоять в очередях к операторам.

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